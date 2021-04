NBA : Brooklyn prend la tête à l'Est, Stephen Curry repasse au-dessus des 30 points

Les Brooklyn Nets ont chipé à Philadelphie la première place de la conférence Est vendredi en NBA, la ligue nord-américaine de basketball, lors d'une soirée marquée par un nouveau match à plus de 30 points pour la star des Golden State Warriors Stephen Curry.

Sur son parquet, la franchise new-yorkaise emmenée par Kyrie Irving (15 points, 11 passes et 9 rebonds) a dominé Boston 109-104 et compte désormais une victoire de plus que les Sixers (40 contre 39).

La première place des Nets reste fragile, Philadelphie ayant la possibilité de recoller samedi lors de son déplacement à Milwaukee (3e).

Après leur défaite à Brooklyn, les Celtics occupent la sixième place de la conférence est, juste derrière Atlanta (5e) qui a neutralisé Miami (7e) sur le score de 118 à 103. Derrière Miami, Charlotte (8e) s'est imposé 108-102 contre Cleveland.

Washington reste pour sa part dans la course pour le play-in, le tournoi qualificatif pour les deux dernières places pour les playoffs, après sa victoire 109-129 à Oklahoma City avec un nouveau triple-double de Russell Westbrook (37 points, 11 rebonds, 11 assists).

Dans les autres matches de la soirée, les Clippers de Los Angeles ont dominé Houston (109-104), Memphis s'est imposé à Portland (128-130) et les Golden State Warriors ont plus largement maîtrisé Denver (118-97).

Les Californiens ont à nouveau pu compter sur l'efficacité de Stephen Curry (32 points, 8 rebonds), qui a atteint la barre des 30 points pour la douzième fois sur ses treize derniers matches. Sa prolifique série n'a été interrompue que par un match à 18 points, mercredi contre les Wizards.