NBA : après deux ans de blessures, Klay Thompson revient enfin, pour de bon ?

Il a tellement manqué au basket : 941 jours après, Klay Thompson, remis de deux graves blessures, effectue son grand retour en NBA dimanche contre Cleveland, pour reformer avec Stephen Curry leur duo de shooteurs fous devant permettre aux Warriors de renouer avec les sommets.

Nul doute que les décibels feront trembler le Chase Center, lorsque son nom sera prononcé par le speaker. Et que ses jambes flageoleront un peu, au moment de taper dans les mains de ses coéquipiers, avant le coup d’envoi.

Alors pour ne pas tergiverser face au vertige de l’instant, il faudra que sa main droite ne tremble pas trop longtemps pour rouvrir un compteur points synonyme de libération, plus de deux ans et demi après ce triste 13 juin 2019. Ce soir-là, Klay Thompson se rompait le ligament croisé antérieur du genou gauche, lors du match N.6 de la finale NBA contre Toronto futur champion.

L’arrière aurait dû revenir sur les parquets en décembre 2020. Mais un mois plus tôt, une autre rupture, du tendon d’Achille droit cette fois, la même qui foudroya Kevin Durant lors du match N.5 de la finale 2019, décidément frappée du sceau du malheur pour Golden State, a brisé ses plans.

De quoi broyer du noir et même craindre pour la suite de sa carrière, quand on sait à quel point il est déjà difficile de retrouver le plus haut niveau après ne serait-ce qu’une seule de ces deux graves blessures.