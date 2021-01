NBA : Après 735 jours, John Wall est de retour et offre la victoire à Houston, bien aidé par Harden

Houston a enlevé son premier de succès de la saison dans le championnat NBA de basket, jeudi soir. Les Rockets ont émergé de peu face à Sacramento 122-119. La bonne nouvelle pour les Texans fut la rentrée de leur nouveau meneur John Wall. Absent des parquets depuis deux ans (735 jours), l'ancien "franchise player" de Washington a rappelé qu'il avait le niveau All-Star. Il a aligné 22 points, 9 passes décisives et 6 rebonds. Sa performance couplée à celle plus attendue de James Harden (33 pts, dont les 7 derniers de son équipe au cours des dernières 61 secondes, 8 ast, 6 rebs) expliquent cette première victoire. La performance du nouveau pivot des Rockets Christian Wood (21 pts, 12 rebs, 3 ast, 2 contres) n'est pas non plus étrangère à l'issue de la rencontre.

Première défaite pour le Magic

Philadelphie a infligé son premier revers en cinq matchs à Orlando. La très bonne entame de rencontre des 76ers, qui menaient 22-38 après un quart-temps et 40-75 à la pause, a eu raison de la dernière formation invaincue du championnat. Le duel des pivots est resté très partagé avec du côté de Philadelphie, Joel Embiid à 21 points, 9 rebonds, 2 contres en 27 minutes et du côté du Magic Nikola Vucevic à 19 points et 10 rebonds, 3 assists en 24 minutes. Seth Curry (21 pts dont 5/7 à 3 pts) et Tobias Harris (20 pts, 9 rbs) ont aussi fait très mal à Orlando.

Indiana et Sabonis roulent sur les Cavs

Désormais, Philadelphie, Orlando et Indiana présentent un bilan de 4 succès contre une défaite à l'Est. Les Pacers ont déroulé face à Cleveland balayé 119-99. Le pivot lituanien d'Indiana Domantas Sabonis a survolé le match (25 pts, 11 rebs, 7 ast).

Sans Siakam, Toronto domine New York

Toronto a pu fêter sa première victoire de la saison, après trois défaites, qui plus est à "domicile" sur le parquet de Tampa, 100-83 aux dépens de New York. Le duo d'arrière Kyle Lowry (20 pts) et Fred VanVleet (25 pts) a prévalu côté Raptors en l'absence du All-Star Pascal Siakam, écarté pour raisons disciplinaires.

Cinquième défaite pour les Wizards

En revanche, Washington a encore mordu la poussière 130-133 contre Chicago. Avec cinq défaites, dont quatre à domicile, en autant de sortie, les Wizards sont très mal embarqués malgré un nouveau triple-double de Russell Westbrook (22 pts, 11 ast, 10 rebs).

4 victoires en 5 matches, les Suns démarrent fort

Phoenix confirme les bonnes dispositions entrevues à la fin de la saison dernière. Les Suns sont venus s'imposer sur le parquet des Utah Jazz 95-106. Leur défense a limité l'attaque adverse à 41,7% de réussite alors que leur attaque a rentré 51,5% de ses essais primés (17/33). Ses six joueurs à dix points et plus et le jeu plus collectif (26 assists contre 16 aux Jazz) éclairent aussi ce résultat. Voilà douze ans que Phoenix n'avait pas abordé une saison avec quatre victoires après cinq matchs.