NBA : Antetokounmpo fait le show face à Brooklyn, Utah perd à Toronto

Giannis Antetokounmpo, qui avait fait un malaise en fin de match mercredi, a marqué pas moins de 31 points vendredi soir en NBA pour les Milwaukee Bucks, champions en titre, face à Brooklyn (121-109), deuxième de la conférence Est, tandis que le Jazz, troisième à l’Ouest, s’est incliné à Toronto (122-108).

Le "Greek Freak", qui a récemment manqué cinq matches en raison des mesures Covid-19 de la NBA, affiche depuis son retour une moyenne de 32 points et plus de 10 rebonds par match en six rencontres.

Les Bucks, actuels troisièmes à l’Est, avaient dominé les Nets la saison dernière en demi-finale de conférence avant de s’adjuger le titre suprême.

Pour les Nets, qui ont perdu quatre de leurs cinq dernières rencontres, Kevin Durant a totalisé 29 points, neuf rebonds et sept passes et James Harden a terminé avec 16 points, neuf rebonds et sept passes.

A Toronto, Fred VanVleet a réalisé un triple double (37 points, 10 rebonds et 10 passes) et les Raptors ont battu (122-108) Utah Jazz, privé de huit joueurs, dont Donovan Mitchell (douleur au dos) et Rudy Gobert (protocole sanitaire).