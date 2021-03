Mort d’Elgin Baylor : le premier homme volant, plus grand de tous les losers

Lundi soir, Elgin Baylor s’est éteint à son domicile à l’âge de 86 ans. Après Kobe Bryant ou Wes Unseld, la NBA pleure donc à nouveau l’un de ses enfants chéris.

Souvent sous-estimé par le grand public, Baylor reste un génie de la balle orange. L’un de ceux qui ont façonné le basket par leurs qualités physiques, révolutionné le jeu par leur talent. Un virtuose des parquets, considéré comme l’un des premiers hommes volants de NBA.

Mais Baylor, dans l’imaginaire collectif, c’est aussi ce magnifique loser qui a échoué 7 fois en Finales NBA, fauché par des Celtics imprenables. Portrait.

Quand il débarque en NBA à l’aube de la saison 1958-1959, le jeune Elgin Baylor a le regard résolument naïf mais les épaules déjà bien larges. Phénomène athlétique, il dénote dans une NBA archaïque où tout se joue au sol et où le mot “dunk” n’est pas encore démocratisé.

Mais le jeune Baylor a de l’énergie à revendre et saute sur tout ce qui bouge. Plus puissant, plus rapide, plus athlétique que ses adversaires, il domine dans les airs et s’érige comme le tout premier “homme volant” de NBA, précurseur de tous ces monstres physiques qui peupleront les parquets par la suite. "Je vous ai pris tellement de moves. J’espère que cette génération de basketteurs comprendra que ça ne vient pas de moi ou de Jordan. Mais que ça vient de joueurs comme vous” avait clamé Kobe Bryant il y a quelques années dans un vibrant hommage.