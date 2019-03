Milwaukee plane, Antetokounmpo s'envole

Milwaukee plane au-dessus de la NBA et sa vedette grecque Giannis Antetokounmpo s'envole dans les statistiques: il a marqué 24 points mardi sur le parquet de La Nouvelle-Orléans et ainsi assuré aux Bucks leur 51e victoire (130-113) pour 17 défaites.

Les supporters adverses n'ont d'ailleurs pas caché leur admiration et ont scandé à son intention "M-V-P", marquant ainsi leur soutien à son élection comme meilleur joueur de la saison régulière.

"Bien sûr que je les ai entendus. C'est extraordinaire. Je crois que c'est la troisième fois que ça m'arrive à l'extérieur. C'est super que des fans d'autres équipes reconnaissent à quel point nous sommes une bonne équipe et tout le travail que nous avons consentis pour y parvenir", a déclaré le "Greek Freak" qui affiche notamment 27,0 points, 12,6 rebonds et 5,9 passes décisives de moyenne par match cette saison.

Déjà qualifiés pour les play-offs de la conférence Est, les Buck ont en effet de loin le meilleur bilan de la saison avec 75,0% de victoires, contre 70,6% pour Toronto, 2e à l'Est et également déjà assuré d'une place en phase finale. Milwaukee n'a plus gagné de série en play-offs depuis 2001 et court derrière son premier titre NBA depuis 1971.

A l'Ouest, la meilleure franchise actuellement est le champion en titre Golden State qui compte 68,2% de victoires (45 v-21 d) et n'est pas encore formellement qualifié pour les play-offs.

Embiid en apothéose

Toujours à l'Est, Philadelphie s'est rapproché de la phase finale en dominant Cleveland (106-99) grâce à Joel Embiid (17 pts, 19 rbds, 5 passes et 4 contres) qui a inscrit les 6 derniers points des 76ers dans la dernière minute.

Après un dunk à 51 secondes de la sirène, le Camerounais a contré un tir des Cavaliers, récupéré deux rebonds et rentré quatre lancers francs dans un final en apothéose.

Philadelphie affiche ainsi le même bilan qu'Indiana (43 v-25 d) dans le sillage de Milwaukee et Toronto.

Indiana a dominé New York (103-98) avec notamment 24 points de son Croate Bojan Bogdanovic. Après cette 8e défaite consécutive, les Knicks, derniers de la conférence Est, affichent le plus mauvais bilan de la NBA (13 v-55 d).

Par ailleurs, les Los Angeles Lakers se sont imposés à Chicago (123-107) grâce à l'incontournable LeBron James (36 pts et 10 rbds), mettant un terme à une série de 5 défaites d'affilée.

Pourtant menés 60-55 à la mi-temps, les Californiens sont passés en tête dans le 3e quart-temps en infligeant un 43-24 aux Bulls qui ne s'en sont jamais remis.

Les Lakers (31v -36 d) sont 11es de la conférence Ouest, toujours loin de Utah (37 v-29 d) qui occupe la 8e et dernière place qualificative pour les play-offs.

Denver a fait un pas supplémentaire vers les play-offs à l'Ouest avec une victoire à domicile contre Minnesota (133-107) marquée par les performances du Canadien Jamal Murray (30 pts) et du Serbe Nikola Jokic (18 pts, 8 rbds et 7 passes décisives).

Avec un bilan de 44 victoires pour 22 défaites, les Nuggets talonnent les Warriors leaders à l'Ouest.

En s'imposant à Dallas (112-105), San Antonio a également fait un pas vers les play-offs: DeMar DeRozan (33 pts) et LaMarcus Aldridge (28 pts) ont assuré une 6e victoire d'affilée aux Spurs, désormais 6es à l'Ouest (39 v-29 d) juste devant les LA Clippers (39 v-30 d) qui se sont inclinés à domicile face à Portland (125-104).