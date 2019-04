Milwaukee et Houston frappent fort dès le début des play-offs

Houston et Milwaukee ont fait forte impression dimanche lors de leurs débuts en play-offs du championnat nord-américain de basket NBA. Ils n'ont laissé aucune chance à leur adversaire respectif. Les Rockets (N.4 à l'Ouest) ont dominé Utah (N.5) 122-90 et les Bucks (N.1 à l'Est) ont écrasé Detroit (N.8) 121-86.

Houston n'a eu aucun mal à écarteler la défense du Jazz. Celle-ci a tenté de limiter le meilleur marqueur du Championnat 2018-19, James Harden.

"The Beard" a dû se contenter de 29 points, mais le MVP en titre a distillé 10 passes décisives et capté 7 rebonds. Au repos, le trou était fait (59-44). Malgré un ultime sursaut de Rudy Gobert (22 points, 10 rebonds) et ses équipiers, revenus à 66-61, Houston a tout de suite repris ses distances (76-61) avant de filer vers un succès aisé.

Milwaukee, qui n'a plus atteint le 2e tour des play-offs depuis 2001, a aussi voulu marquer les esprits et ce, dès le premier quart temps. Orphelins de Blake Griffin leur meilleur atout offensif, les Pistons ont été malmenés 38-18. L'exclusion dans le 3ème quart Andre Drummond (12 points, 12 rebonds) n'arrangea pas les affaires de Detroit qui ne semble pas en mesure d'arrêter Giannis Antetokounmpo (24 points et 17 rebonds en 23 minutes) et les Bucks, en grande forme.