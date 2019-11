Menés de 17 points à Chicago, les Lakers s'offrent une 6e victoire d'affilée

LeBron James y est allé d'un triple-double (30 points, 11 assists et 10 rebonds) pour venir à bout de Chicago Bulls particulièrement tenaces, mardi soir en championnat NBA. Les Bulls comptaient 17 points d'avance au retour des vestiaires (65-48), mais les visiteurs ont complètement inversé la tendance ensuite pour s'imposer 112-118. Les Californiens (6 victoires - 1 défaite) sont en tête de la NBA après cette sixième victoire de rang.

Deux joueurs du banc ont bien aidé "King" James dans son travail, à savoir Quinn Cook (17 points) et Kyle Kuzma (15 points). L'autre grand star des Lakers, Anthony Davis, a inscrit 15 points.

Du coté de Chicago, le rookie Coby White a encore montré de belles choses avec 18 points et 4 assists. Zach Lavine a planté 26 points pour les Bulls.

Les Nuggets de Denver (5 victoires - 2 défaites) profitent, eux, de leur succès facile face au Miami Heat pour talonner les Lakers dans la conférence Ouest. Les Floridiens n'ont pas pesé bien lourd, s'inclinant 89-109 sur le parquet de Denver. Jamal Murray a marqué 21 points dans cette partie qui a vu Miami shooter à un faible 36% de réussite.

Rencontre à suspense à Charlotte où les Hornets se sont imposés 122-120 après prolongation face à des Indiana Pacers privés de trois joueurs majeurs; Victor Oladipo, Domantas Sabonis et Myles Turner. En leur absence, le nouveau distributeur Malcom Brogdon (31 points et 8 passes décisives) a mené la charge mais ses efforts ont été insuffisants face aux 35 points plantés par le joueur de deuxième année, Devonte' Graham, auteur de deux lancers-francs importants dans les derniers instants de la partie. Très peu utilisé depuis son arrivée en Caroline du Nord en 2018, Bismack Biyombo a compilé 15 points, 6 rebonds et 2 contres et est sorti de sa boîte alors que son équipe était encore menée de 14 points.

Outre les Lakers et les Hornets, les Hawks sont également revenus de loin avant de s'imposer 108-100 face aux San Antonio Spurs. Le meneur Trae Young a encore été au four et au moulin pour les Hawks avec 29 points et 13 assists. Dans la raquette, en l'absence du pivot John Collins, suspendu 25 matchs après un contrôle positif aux hormones de croissance, c'est Jabari Parker, 19 points et 8 rebonds, qui a fait le boulot pour Atlanta.