Malgré tout ses efforts, la NBA n'a pas atteint le 100% de vaccinés

Protocoles contraignants, retenues salariales, mise à l'écart... à défaut de pouvoir imposer aux joueurs la vaccination contre le Covid-19, la NBA et ses franchises auront tout tenté pour atteindre les 100% d'injectés avant le début de saison mardi, sans y parvenir.

Un homme incarne la résistance au vaccin dans la Ligue nord-américaine de basket: Kyrie Irving, une de ses grandes stars, membre du fameux "Big3" (avec Kevin Durant et James Harden) des Brooklyn Nets, favoris pour succéder aux Milwaukee Bucks au palmarès.

Sauf que le meneur de 29 ans ne devrait non seulement pas démarrer la saison, mais pourrait ne pas la jouer du tout. Car ses dirigeants l'ont écarté de l'équipe, tant qu'il refusera la vaccination.

À New York, pour lutter contre la pandémie, la municipalité interdit aux personnes non vaccinées âgées de douze ans et plus de participer à de grands rassemblements publics en intérieur. Décret qui empêche donc les sportifs professionnels concernés de s'entraîner et de disputer les matches à domicile.

Dans le cas d'Irving, qui refuse de se faire immuniser, cela représente au moins 41 matches manqués, sans compter ceux d'éventuels play-offs. Or s'ils ont pu convaincre la municipalité de lui permettre de s'entraîner, car leurs installations sont dans un bâtiment privé, les Nets n'ont finalement pas accepté que leur star ne soit "disponible que partiellement".