Lou Williams rentre dans l'histoire après le carton des Clippers à Boston

L'arrière Lou Williams est devenu lundi le meilleur marqueur en sortie de banc de l'histoire en NBA. Le joueur des Clippers, auteur de 34 points en 23 minutes lors de la démonstration des siens contre Boston (140-115), a dépassé Dell Curry au classement avec 11.154 points contre 11.148 pour le père de Steph et Seth Curry. Avec un cinquième match gagné de suite, les Clippers sont bien accrochés à leur sixième place à l'Ouest (39v-29d). Les Celtics, qui ont signé leur pire performance défensive de la saison, pointent à la 5e place à l'Est (41v-27d).

Houston a écarté Charlotte (118-106) et continue d'enchaîner les bons résultats. Avec quatre joueurs à 16 points ou plus, dont James Harden (28 pts) et Eric Gordon (22 pts), les Rockets ont aligné une 9e victoire de rang afin de conforter leur troisième place avec un bilan de 42 victoires pour 25 défaites. Les Hornets, malgré 40 unités et 10 rebonds de Kemba Walker, n'ont gagné qu'un seul de leur cinq derniers matches et sont en ballotage défavorable pour les playoffs à l'Est (10e, 30v-37d).

A Salt Lake City, Oklahoma City a signé sa quatrième victoire en autant de confrontations cette saison face au Jazz. Le Thunder s'est imposé 98 à 89 et a pris ainsi une revanche éclatante sur Utah qui l'avait éliminé au premier tour des playoffs la saison dernière (4-2). OKC et Utah restent respectivement 4e de la conférence Ouest (41v-26d) et 6e (38v-28d).