Les Los Angeles Lakers dominent facilement les Golden State Warriors

Pour le 3e et dernier affrontement de la saison régulière entre les 2 équipes, les Los Angeles Lakers se sont facilement imposés chez les Golden State Warriors (128-97) avec un Lebron James qui n’a pas eu à forcer son talent pour finir en triple-double (22 points, 11 passes décisives et 10 rebonds). Son duel contre l’autre star du match, Stephen Curry (27 points à 9/17, 3 rebonds, 2 passes, 3 interceptions), n’a pas eu lieu. Il y a actuellement un fossé entre les 2 équipes pourtant redevenues iconiques en NBA depuis quelques années. Ce match pourrait être le dernier duel de la saison 2020/2021 entre les 2 superstars si les Dubs ne se qualifient pas pour les play-off (actuellement 9e de la conférence ouest avec un bilan de 20V-20D). A l’inverse, les Lakers (26V-13D) enchaînent avec une 2e victoire de suite après celle glanée contre les Indiana Pacers le week-end dernier.

Stephen Curry n’a rien pu faire, décidément trop seul chez les "Dubs". En l’absence de Klay Thompson (pour sa 2e saison blanche d’affilée) qui s’est rompu le tendon d’Achille du pied droit avant la reprise de la saison régulière, les débats ont été vite pliés. Sans cette absence de poids, le match aurait sûrement été très différent. Surtout quand on connaît le rendement des "Splash Brothers" quand ils sont alignés ensemble. Aucun autre Warrior ne s’est montré à la hauteur du choc, qui avait trouvé son vainqueur dès la pause (65-50). Au lendemain d’un succès pourtant probant contre le Utah Jazz de Rudy Gobert et Donovan Mitchell (131-119), la franchise de San Francisco est revenue à la réalité. Malgré cela, Curry est tout de même devenu le meilleur passeur de l’histoire des Golden State Warriors avec 4 856 passes décisives, dépassant les 4 855 offrandes cumulées par Guy Rodgers dans les années 1960.

Après avoir laissé quelques plumes en route avant la pause du All-Star Game avec 2 défaites d’affilée contre les Phoenix Suns et les Sacramento Kings (respectivement 114-104 et 123-120), les Angelinos ont repris leur marche en avant. Ils sont actuellement 3e de la conférence Ouest. Le match a tourné très vite à la démonstration ce qui a permis de faire tourner les effectifs. Lebron James a joué 30 minutes et Stephen Curry, quant à lui, en a joué 29. Une statistique montre à elle toute seule l’importance du banc chez les champions en titre et l’alchimie qui règne chez les joueurs de Franck Vogel. Les remplaçants des Los Angeles Lakers ont plus marqué que le cinq de départ du coach (57 points contre 71 pour le banc). Montrezl Harrell (27 points, 5 rebonds), Talen Horton-Tucker (18 points, 10 passes) et Kyle Kuzma (17 points, 5 rebonds) ont ainsi pu se mettre en évidence.

Les joueurs de Steve Kerr ont été dominés dans toutes les catégories statistiques hier soir. Le symbole de cette déroute ? Le pourcentage au tir (43% contre 62,8% pour les Lakers). Sans les nombreuses blessures qui ont fragilisé les 2 effectifs, l’affiche aurait probablement été une des plus suivies de la saison chez les amateurs de NBA. Elle a finalement tourné au vinaigre pour les Warriors. L’infirmerie est pourtant bien remplie chez les Pourpres et Or. Anthony Davis (mollet), Marc Gasol (protocole), Alex Caruso (commotion) ou encore Jared Dudley (genou) sont toujours sur la touche.

Golden State aura à cœur de se relancer dès la semaine prochaine après cette rechute (cinq revers en six matches). Le déplacement chez les Houston Rockets, dont la chute est plus vertigineuse encore (16 défaites de suite) s’annonce crucial pour une équipe qui ambitionne de rallier les play-offs après les avoir manqués la saison dernière. Les Lakers, eux, se retrouvent en embuscade à la 3e place à seulement 1 défaite des Phoenix Suns, 2e de la conférence Ouest (26V-12D).