Les Los Angeles Clippers réalisent une "remontada" face aux Golden State Warriors

Gros retournement de situation au 1er tour des play-offs du championnat NBA de basket. Golden State a trébuché à domicile 131-135 face aux Los Angeles Clippers. Pourtant, le double champion en titre a compté 31 points d'avance (94-63) avant de s'écrouler. .

Jamais une équipe comptant 31 points d'avance n'avait perdu un match de play-offs. Golden State a réussi cette contre-performance après déjà avoir été la première franchise de l'histoire, en 2016, à perdre une finale après avoir mené 3 victoires à 1, contre le Cleveland de Lebron James.

Les Warriors maîtrisaient parfaitement leur sujet et à la pause, 73-50, tant Stephen Curry, Kevin Durant & Co survolaient les débats. Et que dire quand le marquoir indiqua 94-63 après 2:29 dans le 3e quart !

Puis, les Warriors l'ont pris un peu à la légère et se sont arrêtés de jouer. Ils concédèrent un 5-19 qui relança les visiteurs. Le trio vedette des Clippers qui les a menés jusqu'en play-offs s'est réveillé. Lou Williams (36 points, 11 assists), Montrezl Harrell (25 points, 10 rebonds) et Danilo Gallinari (24 points) ont fait basculer la rencontre. Impossible pour les champions de redresser la barre d'autant que leur pivot DeMarcus Cousins s'était blessé dans le premier quart. Les Clippers, 8ème en saison régulière à l'Ouest, égalisent à une victoire partout avant les deux prochains matchs à Los Angeles. La prochaine rencontre aura lieu jeudi au Staples Center.