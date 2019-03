Les leaders Milwaukee et Golden State mordent la poussière, huit à la suite pour Houston

Respectivement en tête de la Conférence Est et Ouest, Milwaukee et Golden State se sont inclinés dimanche en NBA, championnat nord-américain de basket. Si les Bucks ont été battus par San Antonio (121-114), membre établi du top, les Warriors ont subi eux un surprenant revers à domicile contre Phoenix (111-115), pourtant dernier de la classe à l'Ouest.

Malgré 27 points de sa star Giannis Antetokoubmpo, Milwaukee (50v-17d) a dû s'incliner devant les Spurs de LaMarcus Alridge (29 points, 15 rebonds) et DeMar DeRozan (28 points). C'est la cinquième victoire de suite pour les Texans, 7e à l'Ouest (38v-29d).

Phoenix, grâce à un très bon Devin Booker, 37 points, 11 passes décisives et 8 rebonds, a surpris les doubles champions en titre, qui ont dû finir la rencontre sans Kevin Durant, blessé à la cheville droite dans le quatrième quart-temps. Les Warriors de Steve Kerr conservent malgré tout la tête avec un bilan de 45 victoires pour 21 défaites.

Toujours à l'Ouest, Houston a aligné un huitième de succès en s'imposant à Dallas 93-94 au terme d'un duel texan disputé. Plus discret qu'à son habitude, le MVP de la défunte saison James Harden (20 pts) a pu compter sur ses équipiers Eric Gordon (26 pts) et Clint Capela (17 pts, 12 rbds) pour alimenter le marquoir. Les troupes de Mike D'Antoni sont troisièmes (41v-25d).

A l'Est, Philadelphie a grimpé à la troisième place après son succès 106-89 face à Indiana. Pour son retour après huit matches sur la touche pour une blessure au genou, le pivot camerounais Joel Embiid a marqué 33 points et capté 12 rebonds. Les Sixers pointent à la 3e place avec 42 victoires et 25 défaites. Les Pacers, avec le même bilan, sont 4e.