Les Lakers se reprennent avec une victoire sur les Knicks

LeBron James a pris mercredi un départ sur les chapeaux de roue et Anthony Davis a trouvé son rythme face aux Knicks à New York, permettant aux Los Angeles Lakers de se ressaisir après leur humiliante défaite contre les Boston Celtics.

Les Lakers l'ont emporté 100-92 au Madison Square Garden à New York. LeBron James a marqué 19 points au deux premiers quarts-temps, sur un total de 21. Et Davis a engrangé 17 points (sur 28) dans l'autre moitié du match, le second depuis sa reprise à la suite d'une blessure qui l'a privé de cinq matches.