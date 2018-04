Les Clippers absents des playoffs pour la première fois depuis 2011

Pour la première fois depuis 2011, les Los Angeles Clippers ne participeront pas aux Play-Offs NBA après leur lourde défaite à domicile (115-134) contre Denver samedi.

Les Clippers devaient réaliser un sans-faute lors de leurs trois derniers matches de saison régulière pour espérer arracher leur qualification.

Mais ils ont sombré devant leur public face aux Nuggets, un adversaire direct pour la qualification qui est 9ème (45 v-35 d) et affiche le même bilan que le 8ème, Minnesota. Les Clippers, eux, sont dixièmes (42 v-38 d).

Will Barton, avec ses 31 points en 32 minutes, et Nikola Jokic (23 pts, 11 rebonds) ont été les bourreaux des Clippers, qui ont toujours couru après le score.

Les deux villes les plus puissantes de NBA, New York et Los Angeles, ne seront pas représentées durant les Play-Offs 2018, une première depuis 1976.

Les Clippers éliminés, le suspense reste cependant entier à l'Ouest avec six équipes en course pour cinq tickets. L'une d'elles, Oklahoma, a réussi l'exploit de s'imposer (102-108) chez le leader, Houston, qui restait pourtant sur vingt victoires à domicile. Russell Westbrook et Paul Georges ont inscrit chacun 24 points, Carmelo Anthony, souvent critiqué ces dernières semaines, en a ajouté 22. Malgré cette victoire de prestige, OKC reste 7ème (46 v-34 d) et n'est toujours pas assuré de disputer les Play-Offs. Cette défaite, la 16ème de la saison, n'est pas une catastrophe pour Houston, déjà assuré de finir avec le meilleur bilan du Championnat 2017-18 et donc de débuter chacune de ses séries des playoffs avec deux matches à domicile.

Le deuxième, Golden State, s'est également incliné à domicile, 120-126 face à La Nouvelle-Orléans, malgré 41 points de Kevin Durant. Les Warriors étaient encore privés de Stephen Curry, blessé au genou.

De son côté, San Antonio, toujours privé de Kawhi Leonard, a remporté un succès important contre Portland (116-105) grâce aux 28 points de LaMarcus Aldridge et aux 17 points de l'inusable Manu Ginobili.

Les Spurs qui ont toujours participé aux Play-Offs depuis 1998, sont 6ème (46 v-34 d), mais ils peuvent encore rater la phase finale.

Même le 4ème, Utah, qui ne jouait pas samedi, ne peut pas se reposer sur ses lauriers: il ne dispose que d'une victoire et demie d'avance sur le 9ème et premier non-qualifié, Denver.

Dans les autres rencontres de samedi, Milwaukee s'est imposé à New York (102-115) et Brooklyn a gagné à Chicago (96-124).