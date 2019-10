Les 5 duos majeurs de la nouvelle saison NBA

Dans la nuit de mardi à mercredi débute donc (enfin !) la saison régulière de NBA, le championnat nord-américain de basketball ! Avec, tout d’abord deux équipes qui repartent presque de zéro : les champions en titre, les "Raptors" de Toronto, sans Kawhi Leonard, face aux "Pelicans" de la Nouvelle Orléans, sans Zion Williamson. Et puis surtout, deux équipes issues de la même ville Los Angeles : les "Lakers" avec Lebron James et Anthony Davis face aux "Clippers" avec, donc, Kawhi Leonard et Paul George !

Il faudra d’ailleurs s’habituer et s’enthousiasmer autour de ces nouveaux duos formés dans les quelques franchises favorites ou en position de titre. Fini donc les "Big 3", vive les "duos", deux superstars par équipe!

Los Angeles Lakers : Lebron James / Anthony Davis

La franchise a été marquée au fer pourpre et or par les nombreux succès de duos historiques : West/Chamberlain, Magic/Abdul-Jabbar, Bryant/O'Neal,... Lebron et Davis écriront-ils leur page glorieuse des Lakers? Il faudra se dépêcher car le temps va bien finir par affecter le numéro "23", même si à bientôt 35 ans son physique et ses performances restent intacts. Mais leur entente naturelle est manifeste, Davis profitant à l'intérieur de l'altruisme et de la formidable vision du jeu du "King".

Mais comme le rappelle Kobe Bryant, 5 titres avec les Lakers : "ce n'est pas le duo qui compte, c'est ce qu'il y a autour". Or, malgré le renfort précieux de Danny Green, qui sait gagner des titres, l'effectif risque d'être court. Sauf si Rajon Rondo et Dwight Howard reverdissent, si Kyle Kuzma prend son envol et si DeMarcus Cousins, blessé, rejoue. Cela fait tout de même beaucoup de si.

Los Angeles Clippers : Kawhi Leonard / Paul George

Les deux enfants de L.A. ont pour mission de permettre aux Clippers d'exister enfin sur la planète NBA, eux qui n'ont jamais dépassé les demi-finales de Conférence Ouest. Pour Leonard, l'exploit serait de remporter une troisième bague avec une troisième franchise, après San Antonio et Toronto. Pour George, le défi est de mettre son talent au service d'un sacre. Pour ce dernier, qui soigne ses épaules et manquera le début de saison, ils forment le meilleur duo de la Ligue: "on peut jouer efficacement des deux côtés du parquet, voler le ballon, empêcher l'adversaire de marquer... On a un niveau élite de bout en bout, je ne vois pas comment on peut battre ça".

Mais alors qui va shooter? La question revient souvent s'agissant de deux scoreurs qui affectionnent les fins de matches décisives. Mais avec Doc Rivers, un entraîneur qui sait gérer les égo, les réponses promettent d'être plurielles.

Houston Rockets : James Harden / Russell Westbrook

Associés entre 2009 et 2012 à Oklahoma City, où ils formaient avec Kevin Durant un trio pas tout à fait All-Star, les deux amis, devenus séparément MVP de la Ligue en 2017 et 2018, peuvent-ils faire gagner Houston? Westbrook y croit et l'a promis: leur duo "va faire peur". Offensivement, ces-deux là pourraient effectivement causer de gros dégâts à leurs adversaires, mais le risque est de les voir monopoliser le ballon et shooter à tout-va. Quant à leur incapacité chronique à défendre, elle pourrait aussi pénaliser les Rockets.

Golden State Warriors : Stephen Curry / D’Angelo Russell

Nous n’aurons donc pas droit cette saison aux "Splash Brothers", le duo Stephen Curry et Klay Thompson. Déjà champion en 2015 avant de le redevenir en "Big 3" avec Kevin Durant en 2017 et 2018. Car Klay Thompson ne reviendra sans doute pas sur les parquets cette saison à cause de sa blessure, ligament du genou rompu en finale contre Toronto.

Mais il faudra que Stephen Curry maintienne son équipe dans la course aux play-offs, en espérant que le jeune All-Star D'Angelo Russell soit un efficace lieutenant. Quant au guerrier Draymond Green, "on va voir si c'est vraiment un des quinze ou vingt meilleurs joueurs du monde. Il va falloir qu'il en fasse plus en attaque", a estimé l'ancien Celtic Paul Pierce.

Dallas Mavericks : Luka Doncic / Kristaps Porzingis

Et si Dallas possédait deux Dirk Nowitzki pour le prix d'un? Luka Doncic le Slovène de 20 ans, "Rookie de l’Année" la saison passée, et Kristaps Porzingis le Letton de 24 ans, les deux nouvelles stars européennes de la Ligue, incarnent le même basket créatif, joyeux et audacieux. Encore trop verts pour ramener un titre aux Mavs, sacrés en 2011, l'avenir leur appartient si une équipe se construit autour d'eux. "Je ne vois pas meilleure arme à double impact pour les dix prochaines années", s'est avancé Charles Barkley.

Brooklyn Nets : Kyrie Irving / Kevin Durant

C’est sans doute ici qu’il y a le plus d’incertitudes ! Brooklyn attendra pour voir Kevin Durant, blessé au tendon d'Achille et Kyrie Irving sort d’une aventure ratée aux Boston Celtics…