Légère baisse de fréquentation en saison régulière de NBA

La saison régulière fraîchement achevée, l'heure est au premier bilan pour la Ligue nord-américaine de Basket (NBA). Les rencontres de la saison régulière du championnat américain ont été suivies par 21,9 millions de spectateurs, soit un léger recul par rapport à la saison 2017-18 et ses 22,1 millions de spectateurs.

C'est la première fois en cinq saisons que la fréquentation globale recule, mais la NBA explique cette baisse par "la réduction de capacité avec les entrées en fonction de salles nouvelles ou rénovées". En effet, la capacité totale a été réduite de 141.000 places sur toute la saison, a précisé la NBA.

Du côté des bonnes nouvelles, un nouveau record a été établi avec 760 matches à guichets fermés, contre 741 pour la précédente saison. Moins de places au total, mais plus de stades combles.

La NBA a également enregistré des ventes-record de maillots et produits dérivés, en progression de 10% par rapport à 2017-18, ainsi que des records sur les réseaux sociaux avec notamment 1,6 milliard de likes et d'abonnés sur les différentes plateformes. La franchise de basket la plus populaire au monde évolue et s'adapte en réalisant des compromis.

Pour rappel, les Playoff tant attendus débuteront le 13 avril prochain. Les huit équipes de la conférence Ouest et les huit autres de la conférence Est se disputeront chacune une place en finale.