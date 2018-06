LeBron James décline sa dernière année de contrat à Cleveland

LeBron James a fait un pas de plus vers un départ des Cleveland Cavaliers. La superstar de NBA a en effet communiqué à son équipe qu'il ne comptait pas activer l'option de prolongation d'un an prévue dans son contrat.

Deux options sont désormais possibles : soit il trouve un nouvel accord avec les Cavs soit il signe dans une autre franchise. Cette option semble la plus probable et des équipes comme les Los Angeles Lakers, les Philadelphia 76ers et les Houston Rockets ont les arguments financiers qui pourraient convaincre le basketteur américain de 33 ans.

Depuis la défaite en finale NBA début juin, LeBron James n'a pas évoqué son futur. Il a juste précisé que sa famille jouerait un rôle dans sa décision.

S'il venait à quitter Cleveland, il s'agirait du deuxième départ des Cavs dans sa carrière. C'était déjà arrivé en 2010. Il avait alors déménagé à Miami où il a décroché deux titres de champion avec le Heat. De retour à Cleveland en 2014, il est parvenu à offrir un premier titre NBA à la franchise en 2016.

Lors des deux dernières saisons, il n'est pas parvenu à rééditer l'exploit et à dû s'incliner en finale face au collectif impressionnant des Golden State Warriors.