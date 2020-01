LeBron James "anéanti et le cœur brisé" après la mort de Kobe Bryant

Les hommages pleuvent pour Kobe Bryant - NBA - 28/01/2020 La NBA et le monde du sport sont sous le choc : un des plus grands champions de l’histoire du basket Kobe Bryant, légende des Los Angeles Lakers, est mort dimanche à 41 ans dans un accident d’hélicoptère à Calabasas dans le sud de la Californie. D’abord annoncée par le site américain TMZ, la nouvelle a été confirmée par le gouverneur de Californie et le maire de la ville dimanche soir.