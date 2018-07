Le roi LeBron James rejoint les Los Angeles Lakers

A 33 ans, et au firmament de sa carrière, LeBron James s'est lancé un nouveau défi dimanche en annonçant qu'il rejoint les Los Angeles Lakers: remporter un nouveau titre NBA, et consolider sa place au Panthéon des plus grands noms du sport américain.

La super-star des Cleveland Cavaliers, originaire de l'Ohio, ne pouvait plus rester avec ses Cavaliers, défaits et humiliés 4-0 en finale NBA cette année par les Golden State Warriors.

Il s'est engagé pour quatre ans avec la franchise mythique de Los Angeles, les Lakers, pour 154 millions de dollars, ont annoncé dimanche ses agents de Klutch Sports Group.