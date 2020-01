Le prochain All-Star Game avec un nouveau format, en hommage à Kobe Bryant

La mémoire de Kobe Bryant, mort dimanche dans un accident d'hélicoptère, sera honorée lors du prochain All-Star Game, le 16 février à Chicago, à travers un nouveau format mis en place pour la rencontre des étoiles, a annoncé jeudi la NBA.

Le principe veut que chacun des trois premiers quart-temps constitue un match en soi. Au terme des 12 minutes de jeu, l'équipe victorieuse remporte 100.000 dollars qu'elle reversera à une association caritative de son choix. Les scores sont réinitialisés à 0-0 au début des 2e et 3e quart-temps avec le même enjeu, avant d'être tous additionnés au moment d'entamer le quatrième.

Dès lors, l'objectif sera d'inscrire le nombre de points de l'équipe qui mène + 24 supplémentaires. 24 comme le numéro de maillot que porta Kobe Bryant (18 fois sélectionné pour le match de prestige) au cours de sa seconde partie de carrière avec les Lakers (il a d'abord porté le 8).

Concrètement, si par exemple la "Team LeBron" s'impose au Q1 (36-30), la "Team Giannis" gagne au Q2 (35-28) et la "Team LeBron" remporte le Q3 (41-32), cette dernière aura glané 200.000 dollars et sa concurrente 100.000. Le Q4 débutera alors avec un score de 105-97 à l'avantage de "Team LeBron" et l'objectif à atteindre sera alors de 129 points (105+24) sans attendre d'aller au bout des 12 minutes.

La première équipe qui atteindra 129 points remportera le match et 200.000 dollars en bonus, également à reverser à une oeuvre de charité.

La composition des deux équipes sera connue le 6 février, selon le choix fait à tour de rôle par LeBron James et Giannis Antetokounmpo, chacun ayant été désigné capitaine grâce au vote du public, des joueurs et des journalistes.

D'autres hommages à Bryant sont par ailleurs prévus pour cette grande fête annuelle du basket NBA qui sera sans nul doute riche en émotions après le décès tragique de l'ancienne légende des Lakers, de sa fille de 13 ans Gianna et de sept autres personnes dimanche matin au nord-ouest de Los Angeles.