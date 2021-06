Le Belge Vrenz Bleijenbergh annonce qu’il va tenter sa chance à la Draft NBA

Alors que son équipe des Giants d’Anvers vient de se faire éliminer par Mons en demi-finale des play-offs, Vrenz Bleijenbergh va tenter la grande aventure outre-Atlantique et tenter de toucher du bout des doigts son rêve : la NBA. En effet, l’arrière vient d’annoncer sa participation à la Draft NBA qui aura lieu le 29 juillet au Barclays Center de New York.

Et le Belge pense y avoir toutes ses chances. Il a ouvertement annoncé qu’il espérait être drafté au premier tour ou en début de deuxième tour. Si son profil est très intéressant, il mesure 2m08 mais est tout de même très mobile, il a le désavantage d’être européen. Et l’on sait que les franchises ont souvent tendance à privilégier les joueurs sortant des universités américaines.

Si son nom venait à sortir lors de la draft, il serait d’ailleurs seulement le deuxième joueur belge à être drafté en NBA après Axel Hervelle en 2005. A l’époque, les Denver Nuggets l’avaient drafté à la 52e place mais le Belge n’avait jamais foulé les parquets américains.

Un premier signal positif serait que Bleijenbergh soit contacté par des franchises pour participer à la Draft Combine. Cela voudrait dire que des franchises sont intéressées par son profil et aimeraient le voir à l’œuvre. En effet, tout est passé au peigne fin durant cette Draft Combine : capacité au shoot, détente, rapidité, explosivité, etc. Il aurait dès lors une belle possibilité de faire ses preuves.

Et à l’entendre, certaines équipes seraient à l’affût : "Je sais que plusieurs franchises sont intéressées par mon profil. Dans un premier temps, je serai à Los Angeles avec mon agence et ensuite, on fera certainement quelques voyages au sein de ces franchises ". Mais il est évidemment encore trop tôt pour connaître le nom de ces équipes.

Pour éviter de revivre la même expérience qu’Axel Hervelle, Vrenz Bleijenbergh va espérer être drafté lors du premier tour (de la 1e à la 30e place), ce qui lui offrirait un contrat garanti de deux qui l’assurerait pratiquement de fouler les parquets de la NBA. Les joueurs draftés lors du deuxième tour (31e à 60e place) n’ont eux pas de contrat garanti et sont à la merci du bon vouloir des franchises.

Auteur de 9.5 points, 5.4 rebonds et 3.9 assists de moyenne en un peu moins de 27 minutes par match, l’arrière a effectué une très belle saison avec les Giants. Suffisant pour atteindre la NBA ? Seul l’avenir nous le dira mais une chose est sûre, si le Belge parvient à signer dans l’une des trente franchises la prononciation de son nom par les commentateurs américains vaudra le détour.

