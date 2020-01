La NBA reporte le match Lakers-Clippers prévu mardi

Le derby de Los Angeles entre les Lakers et les LA Clippers, prévu mardi au Staples Center, a été reporté, a annoncé lundi la NBA au lendemain de la mort de la vedette planétaire de basket Kobe Bryant dans un accident d'hélicoptère.

Cette rencontre de saison régulière sera programmée à une date ultérieure, a indiqué l'instance sans préciser la date.

"La décision a été prise par respect envers les Lakers, profondément affligés par la perte tragique de la légende du club, Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes dans un accident d'hélicoptère dimanche", argue la NBA dans son court communiqué.

La franchise californienne, club de toujours de celui qui restera comme un des plus grands joueurs de l'histoire de la balle orange, est comme le monde du sport encore sous le choc après la tragédie survenue la veille.

La star de 41 ans, sa fille Gianna âgée de 13 ans, ainsi que sept autres personnes sont mortes dans le crash d'un hélicoptère qui s'est écrasé sur une colline près de Los Angeles.

Alors que toute la planète basket a exprimé sa peine et rendu hommage à Bryant, la direction des Lakers est encore silencieuse. Sa star actuelle, LeBron James, ne s'est pas non plus exprimée, alors que des images l'ont montré en larmes dimanche après-midi sur le tarmac de l'aéroport de Los Angeles, où son équipe venait d'atterrir en provenance de Philadelphie.

Le premier joueur de l'équipe à avoir pris la parole ce lundi est l'ailier Anthony Davis.

"Que c'est dur. Tu as été le premier gars à me prendre sous ton aile et à me montrer ça marchait dans la ligue. On a eu tellement de bonnes conversations sur tant de sujets et je chérirai ces moments pour toujours. Je t'aime pour toujours, #RIPKobe #RIPGiGi", a-t-il écrit sur instagram.

Le troisième duel "angelino" entre les Lakers et leurs rivaux des Clippers devait se jouer mardi soir au Staples Center, lieu des innombrables exploits de Bryant, qui a ses deux maillots floqués du 8 et du 24 accrochés au plafond.

Mais le club aux couleurs pourpre et or n'était pas prêt à repenser au basket aussi tôt.

Pas plus que ne le sont les Clippers, dont l'entraîneur Doc Rivers peinait à retenir ses larmes, face à la presse après l'entraînement du jour.

"Je n'ai pas grand-chose à dire. La nouvelle de la mort (de Bryant) est juste dévastatrice pour tous ceux qui le connaissaient. Il était tout ce qu'on aimait dans le sport. Il avait cet ADN que très peu d'athlètes peuvent avoir, les Tiger Woods, les Michael Jordan", a-t-il dit.

"Là à cet instant, tout le monde est fan des Lakers. Nous sommes tous Lakers en ce moment", a-t-il conclu.