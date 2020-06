La NBA approuve le plan de reprise de la saison, annoncent les médias américains

Les franchises NBA ont voté jeudi en faveur de la reprise de la saison, suspendue depuis le 11 mars à cause du coronavirus, avec des rencontres disputées à huis clos sur le site de Disney World en Floride, rapporte ESPN, un des principaux diffuseurs du basket aux Etats-Unis.

Le plan soumis par le commissaire de la Ligue, Adam Silver, concernait 22 équipes et nécessitait le feu vert des trois-quarts des propriétaires des trente clubs qui composent la NBA. Il a été approuvé par 29 d'entre eux, affirment la chaîne sportive et le site The Athletic.

Selon ce dernier, seul le propriétaire des Portland Trail Blazers, pourtant concernés par ce plan, a voté contre.

Vendredi, le syndicat des joueurs (NBPA), qui ont majoritairement exprimé leur envie de rejouer cet été lors d'un sondage effectué par leur instance, devrait à son tour approuver ce plan.

La NBA n'a pas encore officiellement communiqué, après cette étape cruciale franchie pour la reprise de la saison, que Adam Silver a fixé au 31 juillet, soit quatre mois et demi après l'arrêt le 11 mars du championnat et l'annonce du test positif au Covid-19 du pivot français Rudy Gobert (Utah Jazz). Selon, ESPN, son épilogue est prévu le 12 octobre au plus tard si les finales venaient à se jouer en sept matchs.

Côté sportif, les 22 équipes concernées sont les huit premières de chaque conférence au soir du 11 mars: Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Philadelphie, Brooklyn, Orlando à l'Est / Lakers, Clippers, Denver, Utah, Oklahoma City, Houston, Dallas, Memphis à l'Ouest. Ainsi que les six clubs se trouvant à six victoires ou moins de la 8e place dans chaque conférence, à savoir La Nouvelle-Orléans, Phoenix, Portland, Sacramento, San Antonio à l'Ouest, et uniquement Washington à l'Est.

Ce plan qui exclut de facto les huit clubs les plus mal classés du championnat, toutes conférences confondues, marquera donc la fin de saison pour Charlotte, Chicago, New York, Detroit, Atlanta, Cleveland, Minnesota et Golden State.