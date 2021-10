Kyrie Irving, non vacciné contre le Covid, écarté par les Brooklyn Nets jusqu'à nouvel ordre

Réfractaire à l’idée de se faire vacciner contre le Covid-19, Kyrie Irving a été écarté par les Brooklyn Nets. Le meneur ne participera plus aux matches ou aux entraînements avant de pouvoir le faire à temps plein.

En raison des restrictions sanitaires actuelles à New York, Irving ne peut pas accéder au centre d’entraînement ou prendre part aux matches à domicile. Il pouvait le faire à d’autres endroits du pays. Une double situation qui ne convient pas à l’état-major des Nets qui a donc opté pour une décision radicale : écarter le joueur.



Pour Sean Marks, le choix d’Irving l’empêche d’être membre à part entière du noyau. "C’est impératif de continuer à construire l’alchimie de l’équipe et de rester fidèles à nos valeurs établies de longue date : l’unité et le sacrifice. Nos objectifs pour le championnat n’ont pas changé et pour atteindre ces buts chaque membre de l’organisation doit tirer dans la même direction", a affirmé le General Manager de la franchise dans une interview à l’agence AP.



Le vaccin n’est pas obligatoire en NBA mais les joueurs qui n’ont pas reçu l’injection subissent plus de tests et de restrictions que les autres. La League a précisé que les joueurs ne seraient pas payés s’ils manquent des matches pour cette raison.

Irving n'a joué que 74 matchs de saison régulière en deux ans depuis qu'il a rejoint les Nets, manquant de longues périodes en raison de problèmes de blessures et de raisons personnelles.

Brooklyn était donné favori pour le titre NBA cette saison lors du sondage annuel auprès des managers généraux de toutes les franchises de la NBA. La saison débute le mardi 19 octobre.



Le débat autour de la vaccination s’invite aussi dans la sphère sportive. On évoque une obligation vaccinale pour l’Open d’Australie. Le Hertha Berlin a annoncé qu’il ne payerait plus les tests PCR de ses joueurs non-vaccinés. Des exemples qui démontrent que sans l’imposer, le passage par la case vaccin est fortement souhaité par plusieurs clubs ou organisateurs.