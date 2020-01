"Kobe Bryant était plus qu'un ami", Didier Mbenga sous le choc

Depuis l’annonce du tragique décès de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère, les hommages et témoignages se succèdent. Nous avons joint aux Etats-Unis Didier Mbenga, seul joueur belge à avoir évolué en NBA et ancien coéquipier de Kobe Bryant.

L’ex-basketteur américain Kobe Bryant est tragiquement décédé dans l’accident de son hélicoptère dimanche, en Californie. Les neuf personnes à bord n’ont pas survécu. L’une des filles de Kobe Bryant fait partie des victimes : Gianna, 13 ans. Le monde du sport est en deuil et, particulièrement aux Etats-Unis, c’est le choc.



Depuis, les réactions et témoignages déferlent, comme celui de Michael Jordan. Nous avons joint le Belge qui connaît le mieux Kobe Bryant : Didier Mbenga. L’ancien basketteur vit toujours aux USA. Il est le seul Belge à avoir joué en NBA et a remporté deux titres de champion NBA avec les Los Angales Lakers, aux côtés de Kobe Bryant. Didier Mbenga raconte comment il a appris la triste nouvelle. "Je suis vraiment choqué. Je ne sais même pas comment j’ai le courage de parler… En fait on a un groupe Whatsapp avec les anciens équipiers des Los Angeles Lakers. Et là je vois le message dans le groupe qui annonce la mort de Kobe. Je partais au bureau et je pensais que c’était une blague. Quand j’arrive au boulot, j’ai l’impression que tout le monde me regarde de manière bizarre. Puis j’ai vu les news et tout ça… J’ai commencé à envoyer des messages à Kobe Bryant. Je l’ai texté deux ou trois fois et il ne répondait pas. Ensuite, j’ai compris quand j’ai appelé John qui est en quelque sorte son garde du corps. C’est lui qui m’a confirmé l’info. J’étais effondré, je suis rentré à la maison", expliquer Didier Mbenga.

"On s’envoyait encore des messages hier…"



"Tout le monde est choqué ici aux Etats-Unis. J’ai eu contact avec certaines personnes que je connais de Los Angeles. Ils m’ont expliqué que la ville de L.A. est paralysée. C’est une page qui vient de se tourner. Kobe c’est toute une génération, nous l’avons vu, nous avons rêvé de lui. Et moi, j’ai eu la chance de jouer avec lui et d’être son ami. Je lui ai encore envoyé un message hier pour le faire réagir sur le fait que LeBron James l’avait dépassé au nombre de points marqués en NBA. Je sais qu’il n’aime pas perdre et je lui ai dit : là tu as perdu. Il m’a simplement répondu : 'MM'. Ce qui veut dire : Mamba Mentality. Mamba c’était le surnom de Kobe Bryant. Et quand il me dit Mamba Mentality, je comprends tout de suite ce qu’il veut dire", détaille Mbenga.



Kobe Bryant, un maniaque de travail



"Moi, avant que je le rencontre, je ne l’aimais pas. C’était difficile de jouer contre lui, il challengeait toujours. Quand je suis arrivé à Los Angeles, j’ai commencé à comprendre la personne, et j’ai connu la personne. Ce que beaucoup de gens ne savent pas de Kobe, c’est que c’était un maniaque de travail. Un perfectionniste d’une manière incroyable. Il suit tout à la lettre et sait tout des autres joueurs. Il m’a beaucoup inspiré, dans tous les domaines. On avait prévu, pour l’année prochaine, d’essayer d’ouvrir une académie 'Mamba' en Afrique. Et voilà tout s’effondre maintenant. J’essaie de tenir le coup mais c’est dur. C’est dur parce que c’était vraiment plus qu’un ami", conclut Didier Mbenga.