Kobe 4 ever

On le surnommait, le Black Mamba. Référence à ce serpent doté d’une agilité qui le rend insaisissable. Prédateur irrésistible à la morsure létale ne laissant aucune chance à ses victimes. Comme Kobe sur un terrain. Joueur doté d’un instinct de tueur qui lui a permis de remporter 5 titres NBA avec les Los Angeles Lakers dont il fut le joueur iconique après Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson et avant Lebron James, la star actuelle de l’équipe dont il porta les couleurs jaune et bleu pendant 20 saisons (de 1996 à 2016), fidélité rare dans le sport US.

Kobe Bryant, c’était l’élégance absolue sur un terrain, celle d’un félin au shoot parfait, à la détente phénoménale, au dribble déroutant, au hang time (le temps de suspension en l’air) nettement supérieur à la moyenne, au fade away (un shoot effectué lors d’un saut arrière s’écartant de l’anneau) jamais égalé qui devint sa signature. Le seul qui supportait la comparaison avec Michal Jordan, le joueur qui a façonné son style de jeu. Un mimétisme saisissant entre le maître et l’élève.

Toute sa vie, l’ancien leader de l’équipe nationale américaine avec qui il remporta deux titres olympiques (à Pékin en 2008 et à Londres en 2012) aura ainsi cherché à dépasser son idole. Jusqu’à exiger de porter le numéro 24, supérieur d’une unité au légendaire 23 de Jordan. Une quête obsédante de performance et de reconnaissance qui ne prit fin que lorsqu’il dépassa Jordan au classement des meilleurs marqueurs de la ligue américaine (33.643 contre 32.292 points).

Kobe, c’était une passion inextinguible pour le basket, une main droite en or, un marqueur pur au sens inné de l’anneau, un compétiteur assoiffé de victoires et de records. Mais aussi une source d’inspiration emblématique pour des centaines de millions de petits mambas aux quatre coins du monde. "Kobe ne se prend pas pour Dieu, il l’est" disait de lui Georges Eddy, commentateur vedette de la NBA sur Canal +.