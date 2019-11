"King" James et les Lakers viennent à bout de Doncic et Dallas

LeBron James et Luka Doncic, auteurs chacun d'un triple-double, se sont livrés un extraordinaire duel, qui a finalement tourné à l'avantage des Los Angeles Lakers sur le parquet de Dallas (119-110 a.p.), au terme d'un match intense, digne des play-offs, vendredi en NBA.

L'oeil du tigre. En prenant un coup de coude involontaire à la mâchoire dès les premières minutes, James a compris que la soirée serait rugueuse chez des Mavericks à l'ambition retrouvée, avec son duo Doncic/Kristaps Porzingis déterminé à prendre la relève du retraité Dirk Nowtizki.

Alors LeBron s'est mis en mode "King", maintenant quasiment à lui seul les Lakers dans le match au 4e quart-temps, sans oublier d'impliquer ses artilleurs préférées comme Danny Green, servi sur la dernière action pour arracher l'égalisation d'un panier à trois points.

"Tout n'est que répétition", a répondu LeBron, interrogé en fin de match sur cette formidable passe. "On travaille beaucoup ces situations et quand on les parfait à l'entraînement, ça devient plus facile en match".

Même à trois secondes de la fin? Pas pour tout le monde. En tout cas cela a eu l'effet d'un coup de massue pour Dallas qui pensait tenir la victoire quelques instants auparavant, avec Doncic qui avait fait preuve de la même clairvoyance pour trouver Dorian Finney-Smith, également à trois points.

L'espoir ayant changé de camp, James a parachevé son grand oeuvre avec 8 points en prolongation, pour offrir un quatrième succès de rang à L.A., avec une ligne statistique personnelle impressionnante de 39 points, 16 passes, 12 rebonds et 4 interceptions.

Une performance qu'il doit à celle également de haut vol de celui dont il est l'idole et qui lui a tenu la dragée haute tout le match. Luka Doncic, auteur de 31 points, 15 passes et 13 rebonds, peut se consoler en ayant réussi son 10e triple-double (trois statistiques à 10 ou plus). A 20 ans, il fait bien mieux que Magic Johnson et... James, qui n'en avaient réussi "que" sept et cinq, avant leurs 21 ans.

"On ne sait jamais qui on inspire. Je réalise que j'ai inspiré un gamin qui n'a pas grandi en Amérique et qui aujourd'hui a fait un grand match", a déclaré James, dont les 14 ans d'écart avec le Slovène ne se sont pas vus sur le parquet. Sinon dans sa capacité à pouvoir forcer la décision à lui seul dans ce type de match.