Kawhi Leonard et Paul George aux Los Angeles Clippers

Kawhi Leonard, champion NBA de basket cette saison avec Toronto et élu MVP des Finales, évoluera la saison prochaine aux Los Angeles Clippers, annonce le site ESPN. Leonard, déjà sacré champion en 2014 avec San Antonio, était libre de tout contrat et restait le dernier "free agent" d'importance à ne pas avoir choisi sa destination pour la saison prochaine. Kevint Durant (Golden State) et Kyrie Irving (Boston) avaient annoncé dès le 1er juillet leur arrivée à Brooklyn.

Toujours d'après le site sportif, les Clippers ont aussi réussi à transférer un autre All-Star : l'ailier Paul George. L'ancien joueur d'Indiana quitte cette fois Oklahoma City contre Danilo Gallinari, Shai Gilgeous-Alexander et une série de sept (!) choix de draft dans le futur.