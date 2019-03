James Harden écoeure San Antonio avec 61 points

James Harden s'est rapproché un peu plus d'un second trophée de meilleur joueur NBA (MVP) consécutif vendredi, en marquant 61 points, dont 27 rien que pendant du premier quart-temps, lors de la victoire de Houston face à San Antonio (111-105).

Harden a encore affolé les statistiques face aux Spurs. Il a égalé son record de points inscrits en une soirée (61 contre les New York Knicks le 23 janvier) et a dépassé le seuil des 60 points pour la troisième fois dans sa carrière. Seuls trois légendes de la NBA, Wilt Chamberlain, Kobe Bryant et Michael Jordan, ont fait mieux dans ce domaine avec respectivement 32 matches à 60 points et plus, 6 et 4.

"The Beard" a fini la rencontre avec une réussite au tir de 19 sur 34 (56%), dont 9 sur 13 à trois points (69%). Il a surtout écœuré San Antonio qui menait pourtant de six points à moins de cinq minutes de la fin du temps réglementaire (100-94). Face à un marqueur aussi prolifique que James Harden, cette avance a vite volé en éclat : trois paniers à trois points consécutifs en une minute et voilà les Rockets propulsés définitivement en tête (103-100).

Grâce à cette 46e victoire de la saison, Houston, qui restait sur une défaite à Memphis (126-125), a consolidé sa 3e place au classement de la conférence Ouest. Les Spurs de San Antonio reculent, eux, de la 6e à la 8e place dans un classement extrêmement serré à l'ouest.