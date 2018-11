James dépasse Chamberlain et entre dans le top 5 des meilleurs marqueurs

LeBron James a fait son entrée mercredi dans le top 5 des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA en inscrivant 44 points lors de la victoire des Lakers face à Portland (126-117), pour un total de 31.425 points en saison régulière depuis ses débuts en 2003.

James, 33 ans, a ainsi dépassé le légendaire Wilt Chamberlain qui avait inscrit 31.419 points durant sa carrière entre 1959 et 1973.

Le prochain objectif de "King James" sera désormais de dépasser son modèle Michael Jordan, 4ème au palmarès avec 32.292 points.

Le marqueur le plus prolifique de l'histoire est Kareem Abdul-Jabbar (38.387 pts), devant Karl Malone (36.928 pts) et Kobe Bryant (33.643 pts).

"Quand je passe des caps comme celui-ci, cela me rappelle que je suis un gamin d'Akron et que j'ai toujours tout fait pour être le meilleur possible", a expliqué le triple champion NBA.

Grâce à James, qui a livré son meilleur match sous le maillot des Lakers et frôlé le triple double (44 pts, 10 rbds, 9 passes), son équipe a enchaîné une 4ème victoire de suite.

Los Angeles,qui n'a plus participé aux play-offs depuis 2013, a bondi à la 7ème place de la conférence Ouest (8 v-6 d).