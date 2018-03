Houston sur son nuage, Golden State et Boston dans le brouillard, Philadelphie s'approche

Houston continue de saper le moral de la concurrence à l'approche des play-offs en enchaînant les victoires, comme samedi face à La Nouvelle Orléans (114-91), tandis que Golden State et Boston vont être privés chacun de leur meneur pendant au moins trois semaines.

Les Rockets, déjà qualifiés pour les play-offs et quasiment assurés de terminer à la première place de la conférence Ouest, ne lèvent toujours pas le pied.

Ils ont signé face aux Pélicans une huitième victoire consécutive et, plus important encore, leur 59ème succès de la saison, nouveau record dans l'histoire de la franchise.

Ils ont en effet dépassé les Rockets d'Hakeem Olajuwon qui avaient bouclé la saison régulière 93-94 avec 58 victoires, avant d'être sacrés champions NBA quelques semaines plus tard.

James Harden (27 points en 30 minutes, 18 pts, 16 rebonds et six contres) et leurs coéquipiers sont obnubilés par le titre NBA.

Avec quatre victoires et demie d'avance sur Golden State (59 v-14 d contre 54 v-18 d) qui a encore dix matches à disputer, Houston peut voir venir.

D'autant que Golden State a appris une mauvaise nouvelle samedi : son meneur Stephen Curry, victime d'une entorse du genou gauche vendredi contre Atlanta, sera indisponible au moins trois semaines.

Le champion en titre est également privé de Kevin Durant (fracture costale) et de Klay Thompson (fracture d'un pouce). Son entraîneur Steve Kerr a déjà laissé entendre qu'il se contenterait de la 2ème place, derrière Houston, pour permettre à ses joueurs d'arriver reposés pour les play-offs.

Un autre prétendant au titre, Boston, va devoir faire sans son meneur et meilleur marqueur. En délicatesse avec son genou gauche opéré en 2015, Kyrie Irving a subi une intervention chirurgicale samedi et doit maintenant observer une pause comprise entre trois et six semaines.

Dans les autres rencontres au programme samedi, Philadelphie a quasiment assuré sa qualification pour les play-offs pour la première fois depuis 2012, en battant Minnesota 120-108 (59-52).

Les Sixers, portés par Ben Simmons (15 pts, 12 rbds, 13 passes) et Joel Embiid (19 pts) sont 4èmes de la conférence Est (42 v-30 d) et n'ont plus besoin que d'une victoire pour décrocher leur billet pour la phase finale.

Les Lakers et Charlotte ont entretenu leurs très minces espoirs de participer aux play-offs, en battant respectivement Memphis (100-93) et Dallas (102-98).

Le "rookie" Kyle Kuzma a renversé les Grizzlies avec ses 25 points, dont 15 en 4ème période, mais les Lakers, 11ème (32 v-40 d), devront compter sur un improbable concours de circonstances pour participer à la phase finale.

Même constat pour Charlotte, 10ème de la conférence Est (33 v-41 d) : Kemba Walker (24 pts) et Dwight Howard (18 pts, 23 rbds) ne se ménagent pourtant pas, tandis que Nicolas Batum (tendinite au tendon d'Achille gauche) est encore laissé au repos.