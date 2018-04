Houston se reprend à Minnesota, Utah met Oklahoma City dos au mur

Emmenés par les 36 points de James Harden, les Houston Rockets ont surclassé Minnesota 100-119 lundi, et repris leurs distances dans leur série. La franchise au meilleur bilan de la saison régulière mène trois victoires à une et n'est plus qu'à un succès de la qualification pour les demi-finales de la Conférence Ouest. Utah, N.5, continue de surprendre. Le Jazz a étouffé 113-96 le Thunder (N.4) à Salt Lake City. Utah mène 3 victoires à 1. Westbrook, George et autre Anthony doivent gagner les trois derniers matchs s'ils ne veulent pas partir en vacances.

Après un repos atteint sur un score très serré (49-50), Houston s'est illustré dans le troisième quart-temps et infligé un 20-50 plus qu'éloquent. The "Beard" en a inscrit 22 à lui tout seul. Le 4e quart ne changea plus l'issue de la rencontre. Outre Harden, Chris Paul a marqué 25 points, Eric Gordon 18, Trevor Ariza 15 et Clint Capela 14 points (et 17 rebonds) pour les Texans.

Les Rockets peuvent conclure la série dès mercredi à domicile.

Le Jazz a démontré sa solidité malgré un premier quart à l'avantage d'OKC (24-30). Le rookie de Utah Donovan Mitchell, 21 ans, seulement 13e choix de la draft 2017, a éclaboussé la rencontre de son talent qui s'est traduit par 33 points, 7 rebonds et 4 assists. La défense du Jazz a fait le reste face aux stars du Thunder qui ont rentré moins de 40% de leurs tirs (19% à 3 pts). Russell Westbrook (23 pts, 14 rbs mais seulement 3 assists) et Paul George (32 pts, mais aussi 6 TO) n'ont pas suffi.

La 5e manche se jouera mercredi à Oklahoma City.