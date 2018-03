Houston met fin à la belle série de Portland et confirme son rôle de favori

Houston entend bien mettre les choses au point avant le début des playoffs du championnat NBA de basket. L'équipe à battre sera elle. Les Rockets sont venus s'imposer dans la salle de Portland (111-115) dans le match entre les équipes les plus en forme du moment. Les Trailblazers ont ainsi vu leur série de 13 matchs victorieux prendre fin. Ils restaient aussi sur 18 succès lors de leurs 19 dernières rencontres dans leur Moda Center.

Le duo vedette des Texans, James Harden et Chris Paul, transpire la forme. Le premier a inscrit 42 points (13/25 dont 5/7 à 3 pts) donné 7 assists et capté 6 rebonds. Le second a ajouté 22 unités (6/16 dont 5/10 à 3 pts), 8 rebonds et 6 passes décisives. Houston a gagné ses six derniers matchs et 23 des 24 derniers.

Portland doit regretter la maladresse de ses deux stars dans l'exercice derrière l'arc de cercle. Damian Lillard a manqué ses 7 tentatives et C.J. McCollum ses 5 essais. Sans cela, la franchise de l'Oregon aurait pu revendiquer la victoire car elle a dominé toutes les autres catégories statistiques (49,4% contre 48,1 aux tirs, 44-38 aux rebonds, 20-18 aux assists, 6-3 aux interceptions, 7-4 aux contres et 8-9 aux pertes de balle).

Ce 30ème succès de Houston en déplacement (8 défaites), permet à Houston de rester en tête des bilans (57 v-14 d). Portland (44 v-27 d) conserve sa 3ème place à l'Ouest.

L'autre match phare de la soirée Boston-Oklahoma City a tenu ses promesses. Malgré l'absence de son meneur vedette Kyrie Irving, blessé au genou, les Celtics ont arraché la victoire d'un tir un peu miraculeux à 3 points de son ailier-fort Marcus Morris à 1,2 seconde du terme du match (100-99). Le rookie Jayson Tatum a prouvé à 20 ans qu'il est bien l'avenir des Bostoniens. L'ailier a ponctué sa performance de 23 points (8/12), 11 rebonds et 4 assists.

Russell Westbrook n'a pas aligné son 6ème triple-double consécutif. Ses 27 points, 8 rebonds et 7 passes n'en constituent pas moins une magnifique performance.

Boston (48 v-23 d) est solide 2ème à l'Est. OKC (43 v-30 d) est 4ème à l'Ouest mais n'est pas à l'abri de la meute.