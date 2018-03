Houston écoeure les Clippers, Portland trop fort pour Cleveland

James Harden a offert jeudi aux Houston Rockets la victoire (101-96) face leurs rivaux honnis des Los Angeles Clippers, tandis que Portland, irrésistible, a donné un leçon à Cleveland (113-105).

Harden n'a pas manqué de chambrer Austin Rivers lorsqu'il a inscrit le panier de la victoire à 30 secondes de la fin du temps réglementaire.

Il faut dire que depuis le 16 janvier, les Rockets ont une dent contre Rivers qu'ils accusent de provocations et autres insultes en marge du retour de Chris Paul au Staples Center.

Le différend entre les deux équipes s'est poursuivi jusque dans les vestiaires et a encore connu un nouvelle épisode jeudi soir lors que Doc Rivers, l'entraîneur des Clippers, a mis la victoire de Houston sur le compte des erreurs d'arbitrage.

"L'arbitrage était risible", s'est emporté Rivers.

Sur le terrain, ses joueurs ont fait trembler à plusieurs reprises la meilleure équipe actuelle de NBA: ils ont compté dix points d'avance en 3e période (66-56), avant d'être renversés par le duo Harden-Eric Gordon, respectivement 24 et 23 points.

Mais les Clippers sont revenus à deux points dans la dernière minute sur un panier de Rivers, avant que Harden ne le remette à sa place après avoir donné la victoire aux siens.

'Belle victoire'

"C'est une belle victoire, contre une équipe qui joue sa place en play-offs", a noté Chris Paul.

Grâce à cette 54e victoire en 68 matches --la 27e sur les 30 derniers matches--, Houston s'est adjugé le titre de champion de la division Sud-Ouest: "C'est bien, mais pas assez cette année, ce qu'on veut c'est être N.1", a insisté Gordon.

Les Clippers sont toujours en position délicate pour atteindre les play-offs: ils sont 9e de la conférence Ouest (37 v-30 d), à une victoire de la 8e place détenue par San Antonio.

Les Spurs ont enchaîné une deuxième victoire en trois jours, après avoir concédé trois défaites de suite: ils ont battu La Nouvelle Orléans 98 à 93 avec 25 points de LaMarcus Aldridge et 18 de Dejounte Murray.

Il ont tout de même fait peur à leur emblématique entraîneur Gregg Popovich qui a vu une confortable avance de 13 points réduite à deux points à 20 secondes de la sirène.

Mais trois lancers francs réussis par Patty Mills ont assuré la victoire: "On n'a plus le choix, il faut donner notre meilleur jusqu'à la fin de la saison régulière", a prévenu Aldridge.

A l'Ouest toujours, dans l'ombre de Houston et de Golden State, la meilleure équipe du monde s'appelle Portland.

Utah fait des étincelles

Les Trail Blazers ont signé une onzième victoire consécutive face à Cleveland: LeBron James a encore affolé les statistiques avec ses 35 points et 14 rebonds, mais CJ McCollum et Damian Lillard ont répondu eux aussi présent avec respectivement 29 et 24 points.

Portland a conforté sa 3e place (42 v-26 d), tandis que Cleveland (4e, 39 v-29 d) est désormais sous la menace de Washington (5e, 39 v-30 d).

Une autre équipe de la conférence Ouest, Utah, fait des étincelles: la franchise de Salt Lake City n'a laissé aucune chance à Phoenix (116-88) et a enchaîné une 8e victoire de suite, synonyme de 7e place (39 v-30 d) à deux victoires du 4e.

Le responsable de cette embellie s'appelle Rudy Gobert: le pivot français du Jazz a marqué 21 points et capté 13 rebonds et tourne à des moyennes de 18,7 points et 13,9 rebonds par match en mars!

Enfin, le leader de la conférence Est, Toronto, a fait plier Indiana (106-99) pour signer, grâce aux 24 points de DeMar DeRozan, une dixième victoire de suite (51 v-17 d).