Houston corrige Utah dans sa salle, les Pelicans stoppent Golden State

Houston, surpris à domicile mercredi, a mis les points sur les i vendredi en corrigeant Utah dans sa salle (113-92) lors du troisième match du 2e tour des play-offs NBA. Le champion en titre Golden State n'a pas pesé lourd face à La Nouvelle-Orléans (119-100) lors de ce match 3.

Les Rockets ont repris l'avantage dans cette série qui se dispute au meilleur des sept matchs, et mènent deux victoires à une avant le match N.4 qui aura lieu dimanche, toujours à Salt Lake City.

Vexés par leur déconvenue devant leur public (défaite 116-108), James Harden et ses coéquipiers ont assommé d'entrée le Jazz avec un cinglant 17-5.

Ils ont bouclé le premier quart-temps avec 17 points d'avance (39-22) grâce à un collectif survolté à l'image du remplaçant Eric Gordon (25 points).

Dans le sillage de Harden (25 pts, 12 passes décisives), les Rockets, meilleure équipe de la saison régulière, ont continué sur ce rythme échevelé pour rallier les vestiaires avec 30 points d'avance (70-40).

Toujours privé de son meneur espagnol Ricky Rubio, blessé aux adducteurs, le Jazz n'a, une fois n'est pas coutume, pas pu s'appuyer sur son prodige Donovan Mitchell qui a terminé la rencontre avec dix points (4 sur 16 au tir).Le pivot français Rudy Gobert a stoppé l'hémorragie après la pause (12 pts, 9 rbds), mais Houston qui a pu ménager ses cadres en 4e période, était beaucoup trop fort.



Davis et Rondo portent les Pélicans



Les Warriors, vainqueurs des deux premiers matches à domicile, mènent toujours, deux victoires à une, dans cette série qui se dispute au meilleur des sept matches, mais les Pélicans leur ont montré qu'ils n'avaient aucun complexe.

Sous l'impulsion de son joueur-vedette Anthony Davis (33 points et 18 rebonds), "NOLA" a distancé Golden State dès le premier quart-temps et n'a plus été inquiété.