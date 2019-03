Harden survolté, Oklahoma City et San Antonio en play-offs

James Harden ne se repose jamais: lors de la victoire de Houston face à Sacramento (119-108) samedi, il a marqué 50 points, consolidé son statut de favori pour un nouveau trophée de MVP et envoyé... Oklahoma City et San Antonio en play-offs.

A deux semaines du début des play-offs, Harden continue de jouer et de prendre des risques comme si Houston devait encore décrocher son billet pour la phase finale.

Contre Sacramento, "The Beard" a passé 38 minutes sur le terrain et a encore affolé les statistiques et ses adversaires.

Il a bien suivi le début de la 4e période du banc des remplaçants, mais quand les Kings se sont rapprochés de ses Rockets, il est revenu sur le parquet et a marqué dix points de suite, synonyme de victoire.

Le MVP en titre a atteint pour la neuvième fois depuis fin octobre le seuil des 50 points et s'est offert son sixième "triple double" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) de la saison, avec 50 points, onze rebonds et dix passes décisives, le 5e "triple" de sa carrière avec 50 points, un exploit rarissime.

Il est aussi rentré dans le cercle fermé des joueurs qui ont marqué 2.000 paniers à trois points, comme huit autre joueurs avant lui.

"J'essaie juste d'apporter mon intensité, que ce soit en faisant une passe, en marquant des paniers ou en tentant des shoots", a expliqué le meilleur marqueur du Championnat 2018-19 (36,4 pts/match).

"Ce qu'il fait chaque soir est remarquable et cela fait trois ans qu'il joue à ce niveau", a rappelé son entraîneur, Mike d'Antoni.

En battant Sacramento, Houston a mis fin aux très minces espoirs des Kings d'arracher leur qualification pour les play-offs.

Les deux derniers billets à l'Ouest sont donc revenus à Oklahoma City et San Antonio qui ne jouaient pas samedi.

48 points pour Booker

A l'Est, la course à la qualification reste indécise.

Quatre des cinq équipes qui visent les trois derniers billets disponibles, étaient en lice samedi et elles se sont toutes imposées.

Detroit (6e, 39 v-37 d) a dominé Portland 99 à 90 avec 22 points et 19 rebonds d'Andre Drummond et Brooklyn (7e, 39 v-38 d) a surclassé Boston 110 à 96 dans le sillage de D'Angelo Russell (29 pts).

Les deux rivaux floridiens sont toujours au coude à coude: Miami (8e, 38 v-38 d) a souffert pour battre les Knicks au Madison Square Garden (100-92) et Orlando (9e, 38 v-39 d) est venu à bout d'Indiana 121 à 116 dans sa salle grâce à 23 points d'Aaron Gordon.

La cote de Charlotte, battu la veille par les Los Angeles Lakers, est en baisse: les Hornets (10e, 35 v-40 d) accusent désormais 2,5 victoires de retard sur la 8e place, la dernière qualificative pour les play-offs.

Enfin, dans la dernière rencontre de la journée, le meneur de Phoenix Devin Booker s'est de nouveau enflammé. Il a marqué 48 points lors de la défaite de son équipe, 15e et dernière de la conférence Ouest (17 v-60 d) face à Memphis (120-115).

Booker, 22 ans, restait sur deux matches à 59 points, lundi dernier contre Utah, et 50 points mercredi face à Washington, soit une moyenne de 52,3 points par match sur la dernière semaine.