Harden réveille Houston, Portland enchaîne

James Harden a offert dimanche à Houston sa première victoire à domicile de la saison en marquant 40 points face à Indiana (115-103), tandis que Portland a ajouté Boston à son tableau de chasse déjà impressionnant (100-94).

La cinquième tentative a été la bonne: après quatre défaites devant leur salle, les Rockets ont rassuré leurs supporteurs.

C'est James Harden qui a enfin réveillé son équipe: le MVP (meilleur joueur de NBA) en titre a amélioré de quatre unités son record de points de la saison (36).

Il a fini la rencontre avec une réussite au tir de 9 sur 20, dont 8 sur 18 à trois points, sept rebonds et neuf passes décisives.

Son alter ego Chris Paul a ajouté 26 points, ce qui a permis à Houston de toujours faire la course en tête, à l'exception d'un bref passage en début de 2e période.

Les Rockets qui restaient sur deux défaites inquiétantes à Oklahoma City (98-80) et San Antonio (96-89), sont encore loin des places qualificatives pour les play-offs avec cinq victoires et sept défaites (12e).

Malgré ce succès probant, Houston n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise: Carmelo Anthony, officiellement malade, a manqué son deuxième match de suite, mais selon la chaîne de télévision ESPN, il serait sur le départ après seulement dix matches et ne devrait plus porter le maillot des Rockets.

Le manageur général des Rockets Daryl Morey a présenté ces rumeurs comme "injustes", car "Carmelo est super depuis son arrivée et a toujours accepté ce que le staff lui demandait".

"Melo", 34 ans, sort d'une saison largement décevante avec OKC et depuis son arrivée à Houston où il a signé un contrat d'un an, il tourne à une moyenne de 13,4 points par match.

Portland continue de surprendre et se retrouve (10 v-3 d) sur les talons du double champion en titre et grand favori Golden State (11 v-2 d).

Les Trails Blazers ont enchaîné une quatrième victoire de suite grâce aux 19 points et 12 rebonds de Damian Lillard et 18 points et 17 rebonds de Jusuf Nurkic.

Mais c'est Al-Farouq Aminu qui a assommé les Celtics dans le "money time" avec deux paniers à trois points.

Denver, malgré les 25 points de Paul Millsap, est tombé à domicile (121-114) face à Milwaukee, porté par Giannis Antetokoumpo (22 pts) et Brook Lopez (28 pts, dont 8 paniers à trois points).

Les Bucks, qui disputaient leur cinquième match en huit jours, ont consolidé leur 2e place (10 v-3 d) au classement de la conférence Est.

Pour la première fois de la saison, les Lakers ont enchaîné trois victoires de suite en battant Atlanta 107 à 106.

LeBron James a marqué 26 points, mais le héros de la soirée s'appelle Tyson Chandler qui a sauvé les Lakers avec un contre monumental sur la dernière possession de balle face au "rookie" Trae Young.

Les Lakers qui ont remporté cinq de leurs six derniers matches, ont bondi à la 8e place (7 v-6 d).