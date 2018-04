Harden meilleur marqueur, Westbrook meilleur passeur, Andre Drummond meilleur rebondeur

La saison régulière 2017-2018 du championnat NBA de basket s'est achevée mercredi. Au terme des 82 rencontres disputées par les trente équipes, les seize équipes qualifiées pour les playoffs sont connues. Les statistiques soulignent les performances individuelles. En attendant peut-être un sacre de meilleur joueur de la saison (MVP), James Harden (Houston) termine meilleur marqueur avec une moyenne de 30,4 points. Le meilleur passeur est Russell Westbrook (OKC), meilleur marqueur la saison dernière, grâce à ses 10,3 assists. Le roi des rebonds est Andre Drummond (Detroit) qui en a collecté 16 par match.

Le meilleur contreur avec 2,57 blocks est l'intérieur de La Nouvelle-Orléans Anthony Davis qui termine 2ème au classement des marqueurs (28,1).

L'interception est la spécialité de Victor Oladipo (Indiana) avec 2,36 en moyenne. Quant au titre de joueur le plus adroit de la saison, il revient au pivot de Houston Clint Capela qui a rentré 65,2% de ses essais au paniers.

Dans l'exercice des lancers-francs, c'est Stephen Curry (Golden State) qui s'y est montré le plus précis grâce à ses 92,1% d'envois (278/302) qui ont traversé le cercle. Harden en a convertis 624 (sur 727 soit 85,8%).

A trois points, le distributeur d'Indiana Darren Collison a trouvé la cible dans 46,8% de ses tentatives (96/205) mais c'est encore Harden qui a totalisé le plus grand nombre d'entre eux (265 sur 722 soit 36,7%) devant l'ailier d'Oklahoma City Paul George (244 sur 609 soit 40,1%).

Avec trois Top 10 (1er aux assists, 7ème aux points, 10ème aux rebonds), dans trois catégories, Westbrook est le joueur le plus complets devant LeBron James qui se classe 2ème aux passes (9,1), 3ème aux points (27,5 en moyenne et 2.251 points en 82 matchs, meilleur total) et 15ème aux rebonds (11,2).