Harden écrase la NBA, les Nets remontent 28 points

"Il adore faire son show avec son adresse et en y mettant un peu de sa personnalité, a souligné le coach des Warriors Steve Kerr. C'est un plaisir de le voir faire ça tous les soirs parce que la saison est longue !"

C'est au cours du troisième quart-temps que Curry a assommé les Timberwolves avec 22 points et une joie non dissimulée.

Les Warriors, battus la veille par San Antonio, ont relevé la tête pour s'imposer sur le parquet de Minnesota (117-107). Les double champions en titre ont été agressifs de bout en bout dans le sillage de Stephen Curry (36 pts) et Klay Thompson (28 pts). De son côté, Draymond Green a colmaté la défense de la franchise californienne avec 4 contres mais aussi 19 rebonds et 9 passes décisives.

Avec cette 45e victoire pour 26 défaites, Houston conforte sa 3e place de la conférence Ouest, derrière Golden State (48 v-22 d) et Denver (47 v-22 d) qui sont déjà qualifiés pour les play-offs.

A 29 ans, The Beard (La Barbe) a fait honneur à son titre de MVP 2018. Outre la moisson de points, il a réussi 10 passes décisives et pris 8 rebonds lors de ce match parfaitement contrôlé par les Rockets.

Ça y est, James Harden a écrasé toutes les équipes de NBA ! En inscrivant mardi 31 points lors de la victoire de Houston à Atlanta (121-105), il est devenu le premier joueur à infliger au moins 30 points à chacune des franchises de la Ligue lors d'une seule et même saison.

A Milwaukee, le duel tant attendu entre Giannis Antetokounmpo et la superstar des Los Angeles Lakers LeBron James n'a pas eu lieu, les deux joueurs étant déclarés inaptes à jouer. Le premier pour un problème à une cheville, le second une douleur à l'aine.

Ce sont les Bucks qui s'en sont le mieux sortis sans leur joueur vedette avec une confortable victoire 115-101. Milwaukee, leader de la conférence Est (53 v-18 d) et déjà qualifié pour les playoffs a ainsi un peu plus éloigné les Lakers de la phase finale.

La franchise californienne (31 v-40 d) est en effet 11e à l'Ouest, loin de la 8e et dernière place qualificative pour les playoffs occupée par l'autre équipe de Los Angeles, les Clippers (42 v-30 d).

Ces derniers ont dominé à domicile Indiana (115-109). Les Pacers restent 4es à l'Est (44 v-28 d).

De son côté, Philadelphie déjà qualifié pour les playoffs (3e à l'Est, 46 v-25 d) a gagné sur le parquet de Charlotte (118-114) grâce notamment à sa vedette australienne Ben Simmons (28 pts) et à J.J. Redick (27 pts, 10 rbds et 8 passes).