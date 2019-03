Golden State retrouve Curry, la victoire et la première place à l'Ouest

Golden State a repris la première place de la conférence Ouest du championnat NBA de basket. Au lendemain de sa plus lourde défaite de la saison (91-126 face à Dallas), les Warriors ont repris le droit chemin. Le retour de Stephen Curry (26 pts, 9 reb), laissé au repos contre les Mavericks, n'a pas été étranger au succès remporté contre Detroit 121-114. Golden State (50v-23d) aligne pour la 6e année consécutive au moins 50 victoires en saison régulière. Les Warriors ont aussi profité de la lourde défaite de Denver (49 v-23 d) à Indiana (124-88) pour retrouver la place enviée au sommet de la Conférence.

Houston, 3e à l'Ouest (47v-27d), a assuré officiellement sa place en play-offs en venant s'imposer à La Nouvelle-Orléans 90-113. James Harden n'a pas eu à s'employer outre mesure. Le meilleur marqueur de la saison s'est contenté de 28 points (en 29 minutes) alors qu'il tourne à 36,4 points en moyenne cette campagne.

Si les Lakers sont éliminés, Los Angeles a toute les chances de connaître les play-offs avec les Clippers. Grâce à une 5e victoire consécutive, les hommes de Doc Rivers occupent la 5e place (44v-30d).

Ils ont gagné à New York 113-124 et peuvent remercier leur trio vedette : Lou Williams (29 pts), Danilo Gallinari (26 pts) et Montrez Harrell (24 pts).