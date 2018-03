Golden State collectionne les blessures et les défaites, Toronto réussit la passe de 11

Golden State a concédé vendredi face à Sacramento (93-98) sa troisième défaite en quatre matches et doit maintenant se passer pendant deux semaines de Kevin Durant. A l'inverse, Toronto, leader à l'Est, a arraché sa 11e victoire de suite en venant à bout de Dallas en prolongation (122-115).

Après la cheville droite foulée de Stephen Curry et le pouce droit fracturé de Klay Thompson, c'est au tour de Kevin Durant, meilleur marqueur de la franchise d'Oakland (26,6 points), d'être contraint à un repos forcé de minimum deux semaines en raison d'une fracture costale partielle.

Sans trois membres de son cinq majeur, Golden State a tenu le choc pendant trois quart-temps et demi face aux Kings, avant de craquer.

Déjà qualifié pour les playoffs, Golden State est deuxième à l'Ouest (52 victoires-17 défaites), derrière Houston (54 victoires-14 défaites).

A l'Ouest toujours, Russell Westbrook s'est offert son quatrième "triple double" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) de suite, avec 16 points, 10 rebonds et 11 passes décisives lors de la victoire d'Oklahoma sur les Clippers 121 à 113. Le Thunder se dirige sereinement vers les play-offs (4e, 49 victoires-29 défaites).

A l'Est, Toronto a souffert contre Dallas avant de s'imposer en prolongation 122-115 grâce aux 29 points de DeMar DeRozan et aux 21 points et 12 rebonds de Jonas Valanciunas. En signant une 11e victoire consécutive, les Raptors égalent le record de la franchise. Ils restent en tête de la conférence (52 victoires-17 défaites).

Deuxième, Boston s'est imposé à Orlando (83-92) sans Kyrie Irving, ménagé. Terry Rozier et Greg Monroe, auteurs de 17 points chacun, ont lancé les Celtics vers une 47e victoire (22 défaites).

Philadelphie (6e, 38 victoires-30 défaites) est venu à bout de Brooklyn 120 à 116 grâce à Joël Embiid: pour son 24e anniversaire le pivot camerounais a fini meilleur marqueur du match (24 pts) et s'est offert un nouveau record personnel de rebonds (19).

Dans le dernier match de la soirée, Miami a battu les Lakers à Los Angeles 91-92.