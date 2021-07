Finale NBA : Phoenix prend l’avantage 2-0 sur Milwaukee, malgré un Antetokounmpo de feu

Phoenix a repoussé jeudi les assauts d’un Milwaukee revanchard pour s’imposer une seconde fois chez lui (118-108) lors de cette finale du championnat NBA, malgré un Giannis Antetokounmpo en fusion (42 pts).

Après avoir peiné en tout début de rencontre, les Suns ont peu à peu repris l’ascendant avant la pause, pour ne plus relâcher leur étreinte, malgré les multiples tentatives de retour des Bucks.

Mis à part durant quelques minutes à l’entame du match, Milwaukee n’a jamais donné l’impression d’être en mesure d’imposer son basket, affichant une certaine résignation qui rappelait celle du Game 1 et qui ne peut qu’inquiéter pour la suite de la série.

La finale de la ligue nord-américaine de basket-ball NBA, au meilleur des sept manches (première équipe à quatre victoires), va maintenant se transporter à Milwaukee (Wisconsin) pour les deux matches suivant.

Critiqués pour leurs choix défensifs du premier match, les Bucks avaient pourtant abordé cette seconde manche avec un plan de marche défensif complètement revu.

►►► À lire aussi : Présentation des Finales NBA : Bucks – Suns, un choc déséquilibré, vraiment ?

Décidés à ne plus se laisser piétiner par Chris Paul et Devin Booker à mi-distance, comme mardi, les visiteurs quadrillaient la raquette et ses environs, privant Phoenix du moindre tir à 2 points dans le premier quart-temps.

Muets de près, les Suns ne parvenaient à exister qu’à trois points, au point de tenter leur chance 14 fois durant les 12 premières minutes, avec une belle réussite (8 shoots convertis).

En attaque, les Bucks avaient aussi bouleversé leurs schémas de jeu et s’exprimaient tout en agressivité, près du panier, quand beaucoup leur avaient reproché un manque de mordant au Game 1.

Cette stratégie s’appuyait, sans surprise, sur l’abattage de Giannis Antetokounmpo, auteur de trois dunks dès le premier quart-temps.