En 1968, Kareem Abdul-Jabbar dénonçait déjà le racisme...

Il faut remonter très loin, en 1968 pour être précis. Alors qu'il évolue en NCAA avec l'équipe de l'Université de Californie de Los Angeles, il refuse une sélection olympique pour les Jeux de Mexico. Il lutte déjà pour les droits civiques des Afro-Américains. Une décision qui n'aura pas le même retentissement que le poing levé du "Black Power" des sprinters américains Tommie Smith et John Carlos sur le podium du 200 mètres mais qui montre déjà la détermination et la conviction qui animent le joueur originaire de New-York.

Cinquante ans plus tard,...

Décoré de la médaille présidentielle de la Liberté par Barack Obahama en 2016, l'ex-star des Lakers écrivait le 30 mai que ce brusque regain de violence, avec le meurtre de Minneapolis était attisé par un racisme systématique :" Les Afro-Américains vivent dans un bâtiment en feu depuis longtemps, asphyxiés par la fumée tandis que les flammes se rapprochent. Le racisme en Amérique ressemble à ces particules de poussière dans l'air : il paraît invisible, même si vous êtes en train d'étouffer à cause de lui, jusqu'à ce que vous fassiez entrer le soleil. Et soudain, vous vous rendez compte qu'il est partout."

A 73 ans, celui dont la famille était issue de Trinidad, dans les Caraïbes, conclut :" Ce que vous ressentez, lorsque vous voyez des manifestants noirs dépend de là où vous vivez-dans ce bâtiment en feu ou devant votre télé avec un saladier de chips sur les cuisses, attendant que commence votre série policière." Une autre star des Lakers, LeBron James a aussi réagi de manière très explicite sur les réseaux sociaux après la mort de George Floyd :" Vous comprenez maintenant !!?? Ou c'est toujours flou ?"

Ce dimanche encore, le champion du monde de Formule Un, Lewis Hamilton, a pris part aux manifestations contre le racisme à Londres, considérant cette expérience comme "vraiment pleine d'émotion". Impossible aussi de passer sous silence cet acte abject commis à Talladega en Alabama avec cette corde à nœud coulant, rappelant les lynchages durant les périodes ségrégationniste et esclavagiste, découverte dans le garage de Bubba Wallace, le seul pilote noir engagé dans le championnat Nascar, très populaire dans le sud des States.

Agé de 26 ans, le pilote est engagé dans la lutte contre les inégalités raciales aux Etats-Unis et récemment, il avait soutenu la décision de Nascar de bannir de ses compétitions le drapeau confédéré, considéré par beaucoup encore comme un symbole de l'esclavagisme et du racisme. " Cela ne me brisera pas. Je ne renoncerai pas et je ne reculerai pas" a déclaré Bubba Wallace . Soutenu par le basketteur LeBron James qui a qualifié cet acte d'"écoeurant" et a envoyé ce message :" Mon frère! Sache que tu n'es pas seul! Je suis avec toi ainsi qu'avec tous les autres sportifs."