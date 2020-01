Ce dimanche soir, l’une des plus grandes stars du basket est décédée. Koby Bryant a perdu la vie dans un accident d’hélicoptère. Si les nombreux messages de condoléances pleuvent, Duka Tshomba a accepté de nous parler de cette légende : "Au-delà des statistiques d’un Kobe Bryant , l’impact qu’il a, c’est qu’on a tous une part de Kobe en nous et lui a réussi à la pousser jusqu’au bout. Il a réussi à aller au-delà et à faire énormément de sacrifices. Il est resté loyal à lui-même, à une équipe, à une ville et une fan base. Voilà pourquoi ça touche les gens. Bryant , il avait une idée en tête, c’était d’être le meilleur possible et c’est ce qu’il a fait jusqu’à son dernier jour."

Duke Tshomba : "On a tous une part de Kobe Bryant en nous" - © WANG ZHAO - AFP

Car pour Duke Tshomba, Kobe Bryant venait de gagner sa deuxième vie après le basket. Et si on se demande ce que l’ancienne star des Lakers a laissé comme trace en NBA et dans le basket, Duke Tshomba rend encore une fois un vibrant hommage : "Pour moi Lebron James n’a toujours pas dépassé Kobe Bryant. Bryant est le plus grand joueur de tous les temps. Les débats vont être ouverts. Mais Bryant a amené le jeu tellement loin et a gagné plus de bagues que Lebron. Et quand on parle de ce qu’il a apporté, on ne s’en rend pas compte. Car Kobe Bryant est arrivé au moment où les gens commençaient à faire le deuil de Michael Jordan. Il n’y a pas eu de scission entre le départ de Jordan et l’arrivée de Bryant. On n’a pas réellement apprécié ça. Mais combien de peintres se sont inspirés de Mozart et De Vinci. Et pour moi, on a Kobe Bryant."

Et Duke Tshomba de conclure : "Quand on parle de plus grand joueur de tous les temps, c’est une question de ce que ces individus ont réussi à instaurer comme source d’inspiration pour des millions de personnes. Ce que Bryant a fait, on ne peut pas lui retirer. C’était un grand homme et on va se rendre compte de ce que l’homme représente."