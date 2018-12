Denver remporte le duel des leaders contre Toronto

Denver a remporté dimanche le duel des leaders de conférence face à Toronto (95-86), emmené par un Jamal Murray intenable, qui a signé 15 points dans le dernier quart-temps.

Denver, premier à l'Ouest, a amélioré son bilan à 20 victoires contre 9 défaites, en réussissant dans sa salle un quatrième quart-temps de feu (23-2). Car à l'issue des trois premiers, c'était Toronto qui menait 70-57.

Plus que les 19 points de l'arrière Murray, le pivot serbe Nikola Jokic a fini la partie avec un total de 26. Pour Denver, c'est la 10e victoire sur les 12 dernières rencontres, qui permet de maintenir une courte avance sur Golden State (20 victoires, 10 défaites). Les Nuggets n'avaient pas occupé cette place depuis décembre 1984.

Côté Toronto (23 victoires, 9 défaites), l'ailier Kawhi Leonard a signé 29 points et 14 rebonds. Les absences ont pesé, avec Will Barton, Gary Harris et Paul Millsap qui n'ont pas pu faire le déplacement, mais aussi Kyle Lowry et Jonas Valanciunas.

À Cleveland, les Cavaliers se sont logiquement inclinés contre les 76ers de Philadelphie (128-105). À la mi-temps, ils menaient pourtant (65-58), et ils avaient compté jusqu'à 10 points d'avance (44-34).

Pour Philadelphie, l'Australien Ben Simmons a été partout (22 points, 14 passes, 11 rebonds).

Mais il a moins marqué que le Camerounais Joel Embiid (24 points). "Quand il joue comme ça, le jeu est vraiment facile pour tout le monde", a salué l'arrière Jimmy Butler, de retour de blessure.

Les Los Angeles Lakers ont été sèchement battus chez les Washington Wizards (128-110), malgré 40 points et 14 passes de John Wall.

La soirée a été catastrophique pour LeBron James, qui a affiché son plus petit total de la saison à 13 points, et 5 sur 16 au tir. Il n'a pas joué lors du quatrième quart-temps.

Pour les Wizards, la récente recrue Sam Dekker a marqué 20 points, son meilleur total de la saison.