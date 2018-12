Denver maintient le cap, Toronto perd la tête

Denver a confirmé vendredi son statut de meilleure équipe de la conférence Ouest en battant dans le Colorado une coriace équipe de San Antonio (102-99), tandis que Toronto a abandonné sa place de leader à l'Est après sa plus large défaite de la saison à Orlando (116-87).

Défaits sur le parquet des Spurs mercredi, les Nuggets ont pris leur revanche devant leur public en faisant la différence avant la pause (61-47). Sous l'impulsion de LaMarcus Aldridge (24 pts) et DeMar DeRozan (15 pts), San Antonio est revenu au score dans la seconde moitié du match, mais Denver est parvenu à conserver un mince avantage au buzzer. Jamal Murray a terminé meilleur marqueur du match avec 31 points et Nikola Jokic s'est approché du triple double (3 catégories de statistiques à deux chiffres) avec 21 points, 9 rebonds et 9 passes décisives. Les Nuggets (22v-11d) gardent les commandes à l'Ouest, où San Antonio (19v-17d) glisse en 10e position.

A l'Est, Toronto a sombré face à Orlando, porté par un Nikola Vucevic survolté. Le pivot monténégrin du Magic a inscrit 30 points, pris 20 rebonds et délivré 8 passes décisives. En panne d'adresse avec seulement 29,5% de réussite aux tirs, Toronto a lâché prise dans le troisième quart-temps. Les Raptors (26v-11d) perdent la première place à l'Est au profit de Milwaukee, tandis qu'Orlando (15v-19d) est 10e.

Dans les autres rencontres de la soirée, Oklahoma City s'est imposé à Phoenix 118 à 102. Sans Paul George, blessé au quadriceps, le Thunder s'est appuyé sur Russell Westbrook, qui a inscrit 40 points (son record cette saison), pris 12 rebonds et délivré 8 passes décisives. Oklahoma City se hisse à la 2e place de la conférence Ouest (22v-12d), tandis que Phoenix (9v - 27d) est bon dernier.

Toujours privés de LeBron James, blessé à l'aine, les Lakers ont chuté face aux Clippers (118-107), l'autre franchise de Los Angeles. Les Clippers (21v-14d) sont 4e de la conférence Ouest, tandis que les Lakers (20v-16d) descendent au 7e rang.