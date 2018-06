Curry : "On savoure ce qu'on vit au quotidien"

Golden State a remporté son 3e titre NBA en 4 ans. Stephen Curry, 37 points, a encore été déterminant lors du Game 4 face à Cleveland.



"Je crois qu'aucun d'entre nous ne se prend trop au sérieux, on mesure la chance de faire de notre passion notre métier", a expliqué le meneur des Warriors. "L'entraîneur (Steve Kerr) fait du très bon boulot depuis quatre ans pour qu'on mette les choses en perspectives. Qu'on perde ou qu'on gagne, on savoure ce qu'on vit au quotidien. (...) On a juste confiance en nous quoi qu'il arrive, c'est ce qui nous aide à être ce qu'on est, ce que je suis. Même quand cela se passe mal au shoot ou en cas de blessure, on a autour de nous des gens qui ont confiance en nous, cela inspire et donne de la valeur à ce qu'on vit. Le plus important, c'est, une fois le résultat acquis, d'avoir l'impression d'avoir donné le meilleur de soi-même."