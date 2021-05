Come-backs, exploits personnels et Tatum qui prend feu, show-time cette nuit en NBA !

Les play-offs NBA ont bel et bien débuté ! La preuve, dans toutes les séries, le spectacle est au rendez-vous et les surprises s'enchaînent. Du suspense, des performances individuelles XXL et des upsets (surprises), cette nuit, on a été gâtés.

Jayson Tatum, en vert et contre tous

Orphelin de son binôme de choc, Jaylen Brown, out jusqu'à la fin de saison, Jayson Tatum se retrouve bien seul pour guider cette vacillante équipe des Celtics. Résultat, malgré son exceptionnel talent intrinsèque, l'ailier celte n'a rien pu faire pour empêcher les deux défaites de Boston face au monstre à trois têtes des Nets, Durant-Irving-Harden. Dos au mur, les Celtics ont malgré tout profité de leur retour au mythique TD Garden pour réduire la marque et revenir à 2-1 ! Une victoire qui porte le sceau d'un homme : Jayson Tatum, auteur de 50 points (à du 16/30 !) et de plusieurs actions d'éclat pour repousser un excellent James Harden (41 points, 10 passes, 7 rebonds) et un, toujours aussi tranchant, Kevin Durant (39 points, 9 rebonds). À sens unique jusqu'ici, cette guerre des tranchées à l'est pourrait donc quelque peu être relancée. Même si on imagine que ces Nets, qui n'ont que le titre en tête, vont réagir dès le prochain match.

Les Clippers se rebiffent, Doncic trop esseulé

Autre équipe dos au mur, les Clippers. Pourtant favori auto-proclamé au titre, Los Angeles s'était piteusement incliné à domicile à deux reprises contre Dallas, pourtant modeste 6e de saison régulière. Mais pour leur premier match en déplacement, les Clippers ont montré un autre visage, plus volontaire, hargneux et combatif, qui leur a permis de réduire la marque et de relancer le suspense dans cette série : 2-1. Côté Mavs, le prodige Luka Doncic a pourtant tout tenté pour remporter un 3e succès consécutif. Banderilles à trois points, step-backs audacieux, lay-ups dans le trafic, le Slovène a fait la totale à la défense californienne (44 points, 9 assists, 9 rebonds). Malheureusement, il était trop esseulé (aucun autre joueur de Dallas dépasse les 14 points) pour briguer la victoire.

Trae Young et Atlanta prennent le dessus sur New York

À égalité avant ce troisième match, New York et Atlanta se tiraient la bourre dans cet indécis duel d'outsiders. Et si les deux premiers matches avaient été plutôt serrés, le 3e a clairement tourné à l'avantage des Géorgiens. En tête tout au long du match et sereins dans leur gestion des moments chauds, les Hawks l'emportent assez clairement 105-94 au terme d'une belle partition collective (7 joueurs à plus de dix points). Exceptionnel en saison régulière et logiquement élu meilleur progression de l'année (MIP), Julius Randle confirme, lui, qu'il est toujours dans le dur depuis l'entame des play-offs. Son 2-15 est affreux, l'impression visuelle qu'il dégage tout aussi inquiétante. Désormais menés, les Knicks auront besoin de leur leader s'ils veulent aller plus loin dans cette série. Randle se réveillera-t-il lors du match 4 ?