Cleveland passe ses nerfs sur Charlotte

Cleveland a rebondi mercredi après son inquiétante défaite la veille à Miami (98-79) en s'imposant 118 à 105 sur le parquet de Charlotte grâce aux 41 points de LeBron James.

Les Cavaliers, pourtant privés de Kevin Love, sous surveillance médicale après avoir reçu la veille un coup de coude au visage, ont pris le large à partir de la 2e période et n'ont plus été inquiétés.

Limité à 18 points pour son retour à Miami mardi, "King James" a frôlé le "triple double" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) avec 41 points, 10 rebonds et 8 passes décisives.

J.R. Smith, relégué sur le banc des remplaçants, a ajouté 19 points, mais les Cavaliers (3e, 45 v-30 d) sont toujours sous la menace de Philadelphie (4e, 44 v-30 d) qui a dominé les New York Knicks (118-101).

La star de Charlotte Kemba Walker est entrée dans l'histoire de la franchise, dont le propriétaire est le légendaire Michael Jordan.

Avec ses 21 points, il totalise désormais 9841 points sous le maillot des Hornets, soit deux de plus que Dell Curry, père du meneur de Golden State Stephen Curry, qui était jusque-là le meilleur marqueur de Charlotte.

L'ailier français des Hornets Nicolas Batum a marqué 6 points en 26 minutes.

Charlotte, 10e de la conférence Est (34 v-42), a perdu quasiment tout espoir de disputer les play-offs avec six victoires de moins, et neuf matches encore à disputer, que Milwaukee, 8e (39 v-35 d).